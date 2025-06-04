Peugeot'dan hazirana özel hibrit ve elektrikli modellerde sıfır faizli kredi kampanyaları

Peugeot, haziran ayına özel kampanyasıyla binek ve hafif ticari araç modellerinde avantajlı kredi ve takas desteği fırsatları sunuyor. Şirket, hem bireysel hem de tüzel müşterilere yönelik seçeneklerle elektrikli ve hibrit mobiliteye geçişi teşvik ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SUV 2008, yeni SUV 3008, yeni SUV 5008, 408, E-208, E-308 ve hafif ticari modellerde çeşitli donanım seviyelerine göre faizsiz kredi ve takas indirimi fırsatları bulunuyor.

Binek modellerde dikkat çeken kampanyalar

* Yeni 3008 Hybrid, 85 bin lira takas desteğiyle, tüzel müşterilere özel 170 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ile sunuluyor.

* Yeni E-3008 (Elektrikli) modeli; Allure donanımda bireysel müşterilere, GT donanımda ise tüzel müşterilere özel olarak 300 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 2,89 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.

* Peugeot 2008 Allure versiyonu için 180 bin lira krediye 12 ay yüzde 0 faiz ve 60 bin lira takas desteği; GT versiyon için ise 130 bin liraya aynı koşullarda kredi fırsatı sağlanıyor.

* Elektrikli E-2008, Allure versiyonunda 60 bin, GT versiyonunda ise 40 bin lira takas desteğiyle 300 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ile satışta.

* 408 modeli, Allure donanımda 60 bin lira takas desteğiyle 150 bin liraya 12 ay vadeli sıfır faizli kredi ile sunulurken, GT donanımda bu imkan sadece tüzel müşterilere özel sunuluyor.

* Elektrikli E-308 modeli de 150 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi ile kullanıcılarla buluşuyor.

* Peugeot 5008 GT, 100 bin lira takas indirimi ve tüzel müşterilere özel 170 bin liraya 12 ay sıfır faizli kredi fırsatıyla sunuluyor.

* Yeni E-5008 GT, sadece tüzel müşterilere özel olarak 300 bin liraya 12 ay vade ve yüzde 2,89 faizli kredi imkanıyla sunuluyor.

* Elektrikli E-208, 150 bin lira için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satışta.

Hafif ticari modellerde faizsiz kredi fırsatları

Peugeot, haziran ayında ticari araç müşterileri için de avantajlı kampanyalar düzenliyor.

* Rifter Allure ve GT (otomatik) versiyonları, 40 bin lira takas desteği ile 350 bin liraya 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satışta.

* Rifter Allure (manuel) donanımında ise 200 bin liraya 12 ay vadeli sıfır faizli kredi sunuluyor.

* Partner Van, 400 bin liraya yüzde 0 faizli 12 ay kredi imkanıyla sunuluyor.

* Expert Traveller, Expert Van ve Boxer Van (3,5 ton) versiyonları ise 250 bin lira için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi seçeneğiyle satışta.

Peugeot, bu kampanya kapsamında bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik farklı finansman çözümleriyle haziran ayında araç sahibi olmayı kolaylaştırıyor.