Piyasada et ve süt dengesi bozuluyor

Keskin daha önce kesime giden süt ineklerinin kaderlerinin yine aynı olacağından endişeli.

Referans fiyatı uzun süredir değişmiyor. Piyasada son durum nedir?

Referans fiyatı değişmedi. Ama zaten artık bir önemi kalmadı. Serbest piyasada sütün fiyatı zaten yükseldi. Piyasa fiyatı 11-12 lirada güncelledi. Fakat süt tozu üreticileri fiyatları geriye çekmek için uğraşıyor.

Maliyetler ne kadar?

Maliyetler 10 lirayı geçti. Konsey fiyatı güncellerse fiyat yükseldi diye algı yapılacak. Aşağı çekilmesi için uğraşacaklar. Zaten piyasada fiyat yükseldi. Böyle bir çıkmaz var. Piyasada 11 lira maliyet; 10 lira + soğutma bedeli. Maliyetle satış fiyatı kafa kafaya geliyor. Fiyat 1 lira geri geldi ama bu market fiyatlarına yansımadı. Şimdi 1 lira daha geri çekmek istiyorlar.

Şimdi mevsimsel olarak süt arttı. Bahar aylarında sütün kontrolü güçtür. Ondan dolayı fiyatları geri çekmek istiyorlar. Olan üreticiye oluyor.

Ne yapmak gerekiyor?

Bakkalların zincir marketlerin karşısında kapanması gibi aile hayvancılığı bitiyor. Büyükler var piyasada 20-30 bin hayvan tutuyorlar. Fiyatlar çıkıyor, birden kesiyorlar. Bakanlığın küçük aile işletmelerini ayrıca desteklemesi lazım. Küçükler ayrı yönetmelikle korunmalı. Avrupa öyle yapıyor.

Fiyatlar düşerse...

Et ve süt dengeli olmazsa inekler kesime gider. 11 liraydı. Şimdi 1 lira aşağı geldi. Konya’da bilhassa 9 liraya çekmeye çalışıyorlar. Böyle giderse inekler de gider.