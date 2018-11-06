Piyasada sahte para çoğaldı, kontrol cihazı satışı yüzde 200 arttı
20’lik ve 50’liklere kadar düşen sahte paraları tespit etmek için mağazalar ve esnaf makina yatırımını hızlandırdı, kontrol cihazı satışları geçen ay ikiye katlandı.
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