Piyasalar enflasyon verisine odaklandı

03 Ekim 2018

Bugün saat 10:00'da açıklanacak enflasyon verisi yatırımcıların odağında yer alıyor.

Ekonomistler, eylül ayında tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) yüzde 3,46 artmasını beklerken, yıllık enflasyonun yüzde 21,19'a yükseleceği hesaplanıyor.

Ağustos ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,3 artış göstermiş, yıllık enflasyon da yüzde 15,85'ten yüzde 17,90'a yükselmişti. Aynı dönemde üretici fiyatları aylık bazda yüzde 6,6 artarken yıllık Yİ-ÜFE yüzde 32'yi aşmıştı.

Yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü PMI ve ABD'de özel sektör istihdamı ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edilecek.

Dolar 6 TL'de beklemede

Kritik veri öncesinde bu sabah dolar/TL 6 seviyesinin hemen altında güne başladı.

İstanbul serbest piyasada saat 09:05 itibariyle 5,9950 liradan alınan dolar 5,9970 liradan satılıyor. 6,9500 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,9520 lira olarak belirlendi.

Diğer taraftan, Borsa İstanbul'da cuma gününden bu yana banka pay piyasalarında etkili olan satış baskısı dün de devam etti. BIST 100 endeksi yüzde 0,38 değer kaybederek enflasyon verisi öncesinde 98.161 puana gerilemiş oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.000 ve 97.200 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını bildiren analistler, 100.000 puanın ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.