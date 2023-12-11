Piyasalar merkez bankalarının faiz kararlarına odaklandı

ABD’de yarın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), hazine bütçe dengesi, çarşamba Fed'in faiz kararı, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perşembe perakende satışlar, haftalık işsizlik başvuruları, cuma New York Fed sanayi endeksi, sanayi üretimi, kapasite kullanımı, imalat sanayi ve hizmet Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) takip edilecek.

Euro Bölgesi’nde de ECB'nin de faiz indirimlerine Fed'e paralel martta başlayacağına yönelik fiyatlamalar güçlenirken, para piyasalarında bankanın güvercin adımlara Fed'den önce başlayacağı tahmin ediliyor.

Yarın Almanya'da ZEW endeksleri, çarşamba Almanya'da sanayi üretimi, perşembe ECB ve BoE'nin faiz kararı, cuma Almanya'da imalat sanayi PMI takip edilecek. Yurt içinde de bugün sanayi üretimi, işgücü istatistikleri, cuma da konut satışları, TCMB piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Cuma günü ayrıca uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesi bekleniyor.

Gaye Erkan, Forbes'un “2024’te Takip Edilmesi Gereken Kadınlar” listesinde

Forbes dergisi 2024’te takip edilmesi gereken kadınların listesini paylaştı. Listede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan da yer alıyor. “Michele Bullock ve Hafize Gaye Erkan bu yıl sırasıyla Avustralya ve Türkiye'de merkez bankası başkanlığına seçilerek engelleri aştılar” diyen dergi şöyle devam etti: “Bu görevlere gelen ilk kadınlar oldular.

Ayrıca yüksek enflasyon eğilimlerinin her iki ülke üzerinde de ekonomik baskı yarattığı bir dönemde göreve geldiler. Eski bir Goldman Sachs bankacısı olan Erkan, Türk lirasına olan tüketici ve yatırımcı güvenini yeniden tesis etmekle görevlendirilirken, Bullock da kısa süre önce Sidney'de bir grup ekonomiste Avustralya'da enflasyonun yüzde 3'ün altına düşmesinin iki yıl daha alabileceğini söyledi.”

Fitch: Küresel ekonomide gelecek yıl yavaşlama olacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomin gelecek yıl yüzde 2.1 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiğini bildirdi: "Küresel ekonominin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 2.5’ten yüzde 2.9 seviyesine çıkarıldı. Gelecek sene ise dünya ekonomisinin büyümesinin yüzde 2.1’e gerilemesinin bekleniyor."

Ash: 2024, Türkiye için gerçekten heyecan verici bir yıl olabilir

İngiliz ekonomist ve Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye geri dönmek istediğini söyleyerek, gelecek yıl liranın istikrar kazanacağını ve dezenflasyon sürecinin başlayacağını dile getirdi: "Enflasyonun düştüğünü göreceğiz.

Lira istikrar kazanmaya başlayacak ve bence bu da parayı Türkiye'ye geri getirecek. 2024 yılı Türkiye için gerçekten heyecan verici bir yıl olabilir. Türkiye'nin uluslararası banka raporlarını okuyorum. Turizmden on milyarlarca dolar kazanıldı ki bu büyüme için harika bir şey. İstihdam için iyi. Cari işlemler hesabı için iyi, bu da makro finansal istikrarı besliyor.”

Türkiye'yi bir üretim üssü olarak tanımlayan Ash, yeni ekonomi yönetimi için, "Son zamanlarda makro finansal istikrar yoktu. Şimdi yeni ekonomi politikası ekibi ve ona liderlik eden Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan ile kapsamlı ve ikna edici politikalar gördük. Beceri ve üretim açısından buraya yatırım yapmanın hâlâ mantıklı olduğunu düşünüyoruz" dedi.