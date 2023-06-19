Piyasalar Merkez Bankası faiz kararını bekliyor

Yatırımcılar, Merkez Bankası’nın para politikasında serbest politikalara geçişinin ilk aşaması olarak görülen Perşembe günkü para politikası kararını beklerken, TL geçen hafta başında tarihi zirveyi görmesinden beri izlediği yatay seyri sürdürdü.

TCMB, başkanlık makamına Gaye Erkan’ın getirilmesinin ardından ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını perşembe günü yapacak.

Yüzde 8,5’ten 20’ye yükseltileceği öngörülüyor

Reuters anketine katılan uzmanlar çok geniş bir aralıkta tahminlerde bulunurken, tahminlerin medyanına göre politika faizinin 11,5 puan artışla yüzde 8,5’ten yüzde 20’ye yükseltileceği öngörüldü.

Societe Generale, Orta Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan sorumlu baş stratejisti Marek Drimal, TCMB’nin yapacağı tahmin edilen sıkılaştırma için tahminlerin çok geniş bir aralıkta yer aldığına dikkat çekerek, “Faizin 650 baz puan artırılarak yüzde 15’e yükseltileceği, Erkan’ın ileride yeni artırımların da olacağını belirterek sıkılaştırma yanlısı mesajlar vereceği tahminimizde değişikliğe gitmedik” dedi.

Drimal, kademeli faiz artırımı, sıkılaştırma yanlısı mesajlar ve ortodoks politikalara kuvvetli bir yönelimin TL’nin değerini yaz aylarında korumak için yeterli olabileceğini öngördüklerini söyledi.

Dolarda son durum ne?

Kamu kontrollü bir yapıdan serbestliğe geçişin ara dönemini yaşayan dolar/TL’de tarihi zirve geçen hafta görülen 23,77 seviyesi oldu.

TL, bu zirve seviyeye göre seçimlerin ilk turu öncesine kıyasla yüzde 17,6 değer kaybederken, sadece Haziran ayında değer kaybı yüzde 12,1 oldu. Kur bu sabah saat 09.45’de 23,67 düzeyindeydi.