Piyasalarda gün ortası: 81 hisse yükseldi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 113,98 puan arttı. Cuma günü 8.665,68 puandan kapanan BIST 100 endeksi haftaya 50,89 puan ve yüzde 0,59 artışla 8.716,57puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.694,04 puanı, en yüksek 8.784,21 puanla rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,45, hizmetler endeksi yüzde 1,38, teknoloji endeksi yüzde 2,3, sanayi endeksi yüzde 1,21 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 81'i yükselirken, 18'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları,Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 23 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0750, sterlin/dolar paritesi 1,2590 ve dolar/yen paritesi 148,50 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 30,5480 liradan, avro 32,8440 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,8 azalışla 2 bin 23 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 0,4 düşüşle 77,1 dolardan işlem görüyor.