Piyasalarda gün ortası: BIST 100 endeksine dahil hisselerden 74'ü yükseldi

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 50,21 puan arttı. Dün 8.024,37 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 79,67 puan ve yüzde 0,99 artışla 8.104,04 puandan başladı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.066,40 puanı, en yüksek 8.116,90 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,76, hizmetler endeksi yüzde 0,32, teknoloji endeksi yüzde 1,5, sanayi endeksi yüzde 0,7 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 74'ü yükselirken, 25'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C)​​​​​​​, Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ile Akbank oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 10 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 38,31, bileşik getirisi yüzde 41,98 seviyesinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0890, sterlin/dolar paritesi 1,2690 ve dolar/yen paritesi 147,85 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 30,1470 liradan, avro 32,8430 liradan satılıyor.