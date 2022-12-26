Piyasalarda gün ortası: Borsadaki 100 hisseden 85'i yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 78,25 puan değer kazandı.

Cuma günü 5.454,79 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 62,08 puan ve yüzde 1,14 değer kazanarak 5.516,87 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 5.512,90, en yüksek ise 5.542,33 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,50, teknoloji endeksi yüzde 2,26, hizmetler endeksi yüzde 1,22 ve sanayi endeksi yüzde 1,25 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 85'i yükseldi, 14'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Petkim, Enka İnşaat, ASELSAN ve Tüpraş oldu.

Altının onsu arttı

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 9,58, bileşik getirisi yüzde 9,81 seviyelerinde bulunuyor.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0630, sterlin/dolar paritesi 1,2060 ve dolar/yen paritesi 133,1 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6870 liradan, avro 19,8590 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.798 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,6 artışla 84,4 dolardan işlem görüyor.