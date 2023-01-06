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Piyasalarda gün ortası rakamları

BIST 100 endeksine dahil hisselerden 98'i yükseldi, 2'si değer kaybetti. İstanbul serbest piyasada dolar 18,7700 liradan, euro 19,7330 liradan işlem görüyor.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,86 artışla 5.262,78 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 146,38 puan değer kazandı.

Dün 5.116,41 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,56 puan ve yüzde 0,09 değer kazanarak 5.120,96 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.961,31, en yüksek ise 5.269,94 puanı gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,13, sanayi endeksi yüzde 2,25, hizmetler endeksi yüzde 2,76 ve teknoloji endeksi yüzde 3,63 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 98'i yükseldi, 2'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, ASELSAN, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Kardemir (D) oldu.

Altının onsu 1.835 dolar seviyesinde

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0510, sterlin/dolar paritesi 1,1860 ve dolar/yen paritesi 134,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 18,7700 liradan, avro 19,7330 liradan satılıyor.

Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,1 artışla 1.835 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 artışla 79,2 dolardan işlem görüyor.

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