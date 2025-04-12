Piyasalarda neler oluyor? İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Şant Manukyan Dünya Gazetesi TV'ye anlattı!

İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı ve uluslararası piyasalar uzmanı Şant Manukyan, Dünya Gazetesi TV’nin YouTube kanalında Hande Eğilmez Eniş’in konuğu oldu. Programda küresel ekonomiden yatırım stratejilerine kadar birçok başlık değerlendirildi.

“Trump’ın vergi politikası belirsizlik yaratıyor”

Manukyan, ABD eski Başkanı Donald Trump’ın yeniden gündeme taşıdığı gümrük vergisi artışlarının, özellikle Çin’e karşı uygulanan oranlarla birlikte küresel piyasaları ciddi biçimde etkilediğini söyledi. Vergi artışlarının müttefikleri test etme ve Çin’i kuşatma amacı taşıdığını belirten Manukyan, “Doğru hamleler olabilir ama geç yapıldığı için etkisi daha sert oluyor” dedi.

“Piyasalarda sert dalgalanmalar normal”

Trump’ın açıklamaları sonrası gelen alım çağrılarının ardından borsalarda sert tepki yükselişleri görüldüğünü hatırlatan Manukyan, bu hareketlerin yatırımcı belirsizliğini de yansıttığını vurgulayarak “Yüzde 10’luk artışlar yatırımcı güveninden değil, kısa vadeli pozisyon değişikliklerinden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

Altında yeni zirveler sürpriz değil

Altın fiyatlarının yeniden tarihi zirveleri test etmesini değerlendiren Manukyan, jeopolitik riskler, rezerv yönetimindeki değişimler ve ABD tahvil piyasasına olan güvensizlik nedeniyle altının daha da yükselebileceğini belirtti.

Ancak “şu anda bir panik alımı yok” diyen Manukyan, altının uzun vadede güçlü kalacağını ama kısa vadede düzeltmeler görülebileceğini ekledi.

“Resesyon tartışmaları gerçekçi”

ABD ekonomisinde resesyon ihtimalinin hala güçlü olduğunu belirten Manukyan, ticaret verilerindeki bozulma ve belirsizliğin yatırım kararlarını geciktirdiğini ifade etti. Ancak büyük ekonomilerle anlaşmalar ve olası vergi indirimleriyle bu senaryonun ertelenebileceğini söyledi.

Portföy önerisi: Altın, Bitcoin ve Eurobond

Manukyan, yatırımcılara altın ve Bitcoin’i dengeli şekilde içeren, nakit akışına duyarlı bir portföy önerdi. Türk Eurobondlarının daha cazip hale geldiğini ifade eden Manukyan, bu varlıklara temkinli ama yapıcı bir bakışla yaklaşılabileceğini dile getirdi. Manukyan, “Bu kadar belirsizliğin olduğu bir ortamda sabit gelirli varlıklar da portföyün bir parçası olmalı” dedi.

Petrol ve pariteler üzerine yorumlar

Petrol fiyatlarındaki düşüşün sürebileceğini, Çin’in enerji politikaları ve küresel arz fazlasının fiyatları baskılamaya devam ettiğini ifade eden Manukyan, Euro/Dolar paritesinde ise Avrupa Merkez Bankası politikalarının etkisiyle yukarı yönlü hareketin sürebileceğini söyledi.

Manukyan, son günlerde tarihi zirvelerde yer alan Çin Yuanı'na dair ise “Kontrollü değer kaybı sürecek ama sert devalüasyon kısa vadede düşünülmüyor” yorumunu yaptı.