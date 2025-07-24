Piyasaların gözü TCMB'nin temmuz kararında: Beklenti ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın temmuz ayı faiz kararı bugün saat 14.00’te açıklanacak.

AA Finans tarafından düzenlenen PPK beklenti anketine katılan 21 ekonomistin çoğunluğu TCMB’nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50 seviyesine çekeceği yönünde görüş bildirdi.

Katılımcıların 11’i 250 baz puan, 4’ü 300 baz puan, 6’sı ise 350 baz puan indirim beklentisini dile getirdi. Anket sonuçları, faiz indirimi beklentilerinin 250 ile 350 baz puan arasında yoğunlaştığını ortaya koydu.

Yıl sonu tahmini: Yüzde 35

Ankette dikkat çeken bir diğer veri ise yıl sonu politika faizi beklentisi oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için medyan politika faizi öngörüsü yüzde 35 olarak belirlendi.

Merkez Bankası son üç toplantıda ne yaptı?

TCMB, Aralık 2024’te başladığı faiz indirim sürecinde, arka arkaya üç toplantıda 250’şer baz puanlık indirimler yaparak toplamda 750 baz puanlık düşüş gerçekleştirmişti.

Ancak mart ayında ara toplantı düzenleyen Merkez Bankası, bu kez borç verme faizini 400 baz puan artırarak yüzde 46’ya çıkarmıştı. Nisan ayında politika faizinde üst bant yüzde 49’a, alt bant ise yüzde 44,50’ye yükseltilmişti.

Haziran ayında ise Merkez Bankası, beklentilere paralel şekilde faizi sabit tutma kararı almıştı.

Piyasalar 14.00’e kilitlendi

Bugün saat 14.00’te açıklanacak PPK kararı öncesinde piyasalar, 250 baz puanlık indirimin ağırlık kazandığı senaryoya odaklanmış durumda. Ancak 300 ve 350 baz puanlık daha agresif indirim beklentileri de göz ardı edilmiyor.