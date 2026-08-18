Piyasanın iyimserliği metalleri destekledi

ABD’de enflasyonun hız kestiğine işaret eden veri­ler ve perakende satışlar­daki düşüş, ABD Merkez Bankası Fed’in eylülde faiz artırmayaca­ğına yönelik beklentileri güçlen­direrek altın ve gümüş fiyatları­nı destekliyor. Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan altı­nın on fiyatı sabah saatlerinde 4 bin 416 doları aşarken, gümüşün ons fiyatı da 66 doları gördü. Al­tındaki son bir aylık yükseliş dün itibarıyla yaklaşık yüzde 10 oldu. Gümüş fiyatındaki artış da aynı dönemde yüzde 18’i aştı. İsviçre merkezli banka UBS’in raporuna dikkat çekilen Matrix Haber’de, bankanın altında ons başına 4 bin dolar ve altına doğru gerilemele­rin yapısal bir bozulma işareti de­ğil, alım fırsatı olabileceğini de­ğerlendirdiğine yer verildi. Ban­kanın orta ve uzun vadede olumlu bir duruş sergilediğine dikkat çe­kilerek, şunlar kaydedildi: “Ban­kaya göre bu seviyeler pozisyon oluşturmak için potansiyel nok­talar sunuyor. Son değerlendir­melerin bazılarında 2027’nin ilk yarısı için 5,000 dolara yakın he­defler yer aldı. UBS, bu görünü­mü düşen reel faizlere, zaman içinde zayıflaması beklenen do­lara ve resmi sektörden gelen ta­lebin sürmesine bağladı.”

Gözler çarşamba gününde

Altın, ocak ayında jeopolitik gerilimler ve yatırım girişlerinin etkisiyle 5.500 doların üzerinde rekor bölgeye yükseldikten son­ra sert bir düzeltme yaşadı. Me­tal, haziran ortası ve sonu ile tem­muzda 4 bin dolara yakın veya kısa süreliğine bu seviyenin altın­daki fiyatları test etti; bazı ölçüm­lere göre zirveden yaklaşık yüzde 25-30 gerileyerek son 10 yılın en sert çeyreklik düşüşlerinden bi­rini kaydetti. Reuters’te yer alan yoruma göre, UBS analisti Gi­ovanni Staunovo, “Altın bugün zayıflayan ABD doları ve düşük ABD faiz oranlarından faydalanı­yor. Beklenenden düşük iş veri­leri ve düşük enflasyon verileri­ne dayanarak, piyasa katılımcıla­rı bu yıl ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımı beklentilerini düşür­meye başladı ve bu da sarı meta­li destekledi” dedi. Yatırımcılar, merkez bankasının politika görü­nümüne ilişkin daha fazla ipucu için çarşamba günü açıklanacak olan Fed’in temmuz ayı toplantı­sının tutanaklarını bekliyor.

Eylülde ters köşe olabilir

Altın ve gümüş gibi emtia fiyat­lamalarında Fed’e yönelik bek­lentiler etkili olsa da piyasala­rın henüz fazla şahin olduğu yo­rumu geldi. BloombergHT’de yer alan haberde, Goldman Sachs Group Inc.’e göre, ABD’de enflas­yonun hız kesmesi nedeniyle pi­yasaların Fed’in faiz artıracağı yönündeki beklentileri hâlâ faz­la agresif. Goldman Sachs Başe­konomisti Jan Hatzius, zayıf pe­rakende satışlar, beklentileri kar­şılamayan istihdam verileri ve enflasyondaki yavaşlamanın ar­dından Fed’in eylül toplantısın­da faiz artırmasının “çok düşük bir ihtimal” haline geldiğini be­lirtti. Hatzius, müşterilere gön­derdiği notta, mevcut ekonomik görünüm doğrultusunda enflas­yon verilerinin yılın geri kalanın­da yeniden hızlanmaktan ziyade iyileşmeye devam etmesinin da­ha olası olduğunu ifade ederek, “Fed’in politika faizine ilişkin pi­yasa fiyatlamasının hâlâ fazla şa­hin olduğunu düşünüyoruz” dedi. Bloomberg verilerine göre, yatı­rımcılar, Fed’in bir sonraki 25 baz puanlık faiz artışını artık ocak ayında yapmasını bekliyor.

Bakır piyasası hareketlendi

Altın ve gümüşle birlikte bakır fiyatları da yeni haftaya hareketli başladı. Cuma günnü 6,61 dolar­dan kapatan bakırın libresi dün açılışta 6,74 doları gördü. Bakır, arz piyasasındaki sıkışıklığın be­lirginleşmesiyle yükselişini sür­dürerek Londra Metal Borsası’n­da da (LME) rekor seviyeye yak­laştı. LME’de spot bakır ile üç ay vadeli kontratlar arasındaki fark ton başına 478 dolara kadar yük­seldi. Bu, 2021’de yaşanan büyük arz sıkışıklığından bu yana görü­len en yüksek seviye oldu. ABD yönetiminin rafine bakıra yöne­lik olası gümrük vergilerine iliş­kin kararının öncesinde ABD’ye yoğun miktarda bakır taşınma­sı, diğer piyasalardaki arzın azal­masına neden oluyor. Piyasada şimdi Çin’in bazı bakır stokları­nı ihraç ederek küresel arz sıkı­şıklığını hafifletip hafifletmeye­ceği izleniyor. 17 Ağustos’ta ya­yımlanan son Vadeli İşlemler Taahhütleri değerlendirmesi, 11 Ağustos’ta sona eren haftada ba­kır fiyatlarının genel olarak ya­tay kalmasına rağmen speküla­tif yatırımcıların pozisyonlarını büyüttüğünü gösterdi. Bakırda­ki net uzun pozisyon bir önceki haftaya göre yüzde 4 daha artarak 80,9 bin kontrata ulaştı. Bakır fi­yatında belirgin bir yükseliş ya­şanmamasına rağmen fonlar geri çekilmek yerine pozisyonlarına yenilerini ekledi. Öte yandan dün piyasa açılışında platin ons başı­na yüzde 0,7 artışla 1.759,72 dola­ra, paladyum da ons başına yüzde 1,6 artışla 1.333,25 dolara çıktı.

Japon Yeni düşerken, Çin Yuanı yükseliyor

Temmuz sonunda Japon Yeninin 164 seviyesine yaklaşarak onlarca yılın en düşük düzeyine inmesi üzerine ABD ve Japonya ortak ve koordineli bir döviz müdahalesi gerçekleştirdi. Dolar/ yen paritesi 155’e gerilese de, temel makroekonomik baskılar nedeniyle yen kısa sürede kazançlarının yarısını geri vererek yeniden 159 civarına tırmandı. Dün ise borçlanma maliyetlerindeki artış ve Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faiz artırımına ilişkin beklentiler Japonya tahvil piyasasını vurdu. Gösterge 10 yıllık JGB getirisi yüzde 2,925’e yükselerek Eylül 1996’dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Buna karşın küresel şirketler ve hükümetler borçlanmak için alışılmış dolar ve euro piyasalarının dışına çıkmaya başladı. Almanya’nın Commerzbank’ı, Fransız enerji grubu Engie, Henkel, Singapore Airlines ve Portekiz hükümeti bu yıl Avustralya doları ile Çin’in kara içi ve offshore yuan piyasalarında ilk kez tahvil satan büyük isimler arasında yer aldı. Dün offshore yuan, dolar karşısında 6,73 civarında istikrar kazanarak, Şubat 2023’ten bu yana en güçlü seviyesine yakın seyretti.

Bitcoin’in kaderi toplantıya bağlı

Bitcoin, geçen haftaki yüzde 3’lük kaybının ardından haftanın ilk işlem gününün açılışında yüzde 1,3 civarında yükseldi. Artış Hürmüz Boğazı’ndaki ABD-İran gerilimi ve Washington’daki düzenleme belirsizliği nedeniyle dar bir aralıkta kaldı. Spot Bitcoin ETF’lerinden temmuz başından bu yana görülen en yüksek haftalık sermaye çıkışının yaşanması da fiyat üzerindeki baskıyı artırdı. Piyasaların odağında ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto sektörünün önde gelen yöneticileriyle Beyaz Saray’da yapacağı kritik toplantı bulunuyor. Diğer yandan ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinden geçen hafta 389,7 milyon dolar çıktı. Haziran sonundan bu yana en büyük haftalık çıkış kaydedilirken, ağustos ayının ilk haftasındaki 853,5 milyon dolarlık güçlü giriş de tersine dönmüş oldu. ­