Piyasanın iyimserliği metalleri destekledi
Değerli metaller altın, gümüş ve bakır öncülüğünde yeni haftaya yükselişle başladı. ABD’den gelen enflasyon verilerinin iyimserliği ile hareketlenen metallerin son bir yıllık performansı dikkat çekti. Kripto piyasası ise iyimserlikten nasibini alamadı.
ABD’de enflasyonun hız kestiğine işaret eden veriler ve perakende satışlardaki düşüş, ABD Merkez Bankası Fed’in eylülde faiz artırmayacağına yönelik beklentileri güçlendirerek altın ve gümüş fiyatlarını destekliyor. Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan altının on fiyatı sabah saatlerinde 4 bin 416 doları aşarken, gümüşün ons fiyatı da 66 doları gördü. Altındaki son bir aylık yükseliş dün itibarıyla yaklaşık yüzde 10 oldu. Gümüş fiyatındaki artış da aynı dönemde yüzde 18’i aştı. İsviçre merkezli banka UBS’in raporuna dikkat çekilen Matrix Haber’de, bankanın altında ons başına 4 bin dolar ve altına doğru gerilemelerin yapısal bir bozulma işareti değil, alım fırsatı olabileceğini değerlendirdiğine yer verildi. Bankanın orta ve uzun vadede olumlu bir duruş sergilediğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi: “Bankaya göre bu seviyeler pozisyon oluşturmak için potansiyel noktalar sunuyor. Son değerlendirmelerin bazılarında 2027’nin ilk yarısı için 5,000 dolara yakın hedefler yer aldı. UBS, bu görünümü düşen reel faizlere, zaman içinde zayıflaması beklenen dolara ve resmi sektörden gelen talebin sürmesine bağladı.”
Gözler çarşamba gününde
Altın, ocak ayında jeopolitik gerilimler ve yatırım girişlerinin etkisiyle 5.500 doların üzerinde rekor bölgeye yükseldikten sonra sert bir düzeltme yaşadı. Metal, haziran ortası ve sonu ile temmuzda 4 bin dolara yakın veya kısa süreliğine bu seviyenin altındaki fiyatları test etti; bazı ölçümlere göre zirveden yaklaşık yüzde 25-30 gerileyerek son 10 yılın en sert çeyreklik düşüşlerinden birini kaydetti. Reuters’te yer alan yoruma göre, UBS analisti Giovanni Staunovo, “Altın bugün zayıflayan ABD doları ve düşük ABD faiz oranlarından faydalanıyor. Beklenenden düşük iş verileri ve düşük enflasyon verilerine dayanarak, piyasa katılımcıları bu yıl ABD Merkez Bankası’nın faiz artırımı beklentilerini düşürmeye başladı ve bu da sarı metali destekledi” dedi. Yatırımcılar, merkez bankasının politika görünümüne ilişkin daha fazla ipucu için çarşamba günü açıklanacak olan Fed’in temmuz ayı toplantısının tutanaklarını bekliyor.
Eylülde ters köşe olabilir
Altın ve gümüş gibi emtia fiyatlamalarında Fed’e yönelik beklentiler etkili olsa da piyasaların henüz fazla şahin olduğu yorumu geldi. BloombergHT’de yer alan haberde, Goldman Sachs Group Inc.’e göre, ABD’de enflasyonun hız kesmesi nedeniyle piyasaların Fed’in faiz artıracağı yönündeki beklentileri hâlâ fazla agresif. Goldman Sachs Başekonomisti Jan Hatzius, zayıf perakende satışlar, beklentileri karşılamayan istihdam verileri ve enflasyondaki yavaşlamanın ardından Fed’in eylül toplantısında faiz artırmasının “çok düşük bir ihtimal” haline geldiğini belirtti. Hatzius, müşterilere gönderdiği notta, mevcut ekonomik görünüm doğrultusunda enflasyon verilerinin yılın geri kalanında yeniden hızlanmaktan ziyade iyileşmeye devam etmesinin daha olası olduğunu ifade ederek, “Fed’in politika faizine ilişkin piyasa fiyatlamasının hâlâ fazla şahin olduğunu düşünüyoruz” dedi. Bloomberg verilerine göre, yatırımcılar, Fed’in bir sonraki 25 baz puanlık faiz artışını artık ocak ayında yapmasını bekliyor.
Bakır piyasası hareketlendi
Altın ve gümüşle birlikte bakır fiyatları da yeni haftaya hareketli başladı. Cuma günnü 6,61 dolardan kapatan bakırın libresi dün açılışta 6,74 doları gördü. Bakır, arz piyasasındaki sıkışıklığın belirginleşmesiyle yükselişini sürdürerek Londra Metal Borsası’nda da (LME) rekor seviyeye yaklaştı. LME’de spot bakır ile üç ay vadeli kontratlar arasındaki fark ton başına 478 dolara kadar yükseldi. Bu, 2021’de yaşanan büyük arz sıkışıklığından bu yana görülen en yüksek seviye oldu. ABD yönetiminin rafine bakıra yönelik olası gümrük vergilerine ilişkin kararının öncesinde ABD’ye yoğun miktarda bakır taşınması, diğer piyasalardaki arzın azalmasına neden oluyor. Piyasada şimdi Çin’in bazı bakır stoklarını ihraç ederek küresel arz sıkışıklığını hafifletip hafifletmeyeceği izleniyor. 17 Ağustos’ta yayımlanan son Vadeli İşlemler Taahhütleri değerlendirmesi, 11 Ağustos’ta sona eren haftada bakır fiyatlarının genel olarak yatay kalmasına rağmen spekülatif yatırımcıların pozisyonlarını büyüttüğünü gösterdi. Bakırdaki net uzun pozisyon bir önceki haftaya göre yüzde 4 daha artarak 80,9 bin kontrata ulaştı. Bakır fiyatında belirgin bir yükseliş yaşanmamasına rağmen fonlar geri çekilmek yerine pozisyonlarına yenilerini ekledi. Öte yandan dün piyasa açılışında platin ons başına yüzde 0,7 artışla 1.759,72 dolara, paladyum da ons başına yüzde 1,6 artışla 1.333,25 dolara çıktı.
Japon Yeni düşerken, Çin Yuanı yükseliyor
Temmuz sonunda Japon Yeninin 164 seviyesine yaklaşarak onlarca yılın en düşük düzeyine inmesi üzerine ABD ve Japonya ortak ve koordineli bir döviz müdahalesi gerçekleştirdi. Dolar/ yen paritesi 155’e gerilese de, temel makroekonomik baskılar nedeniyle yen kısa sürede kazançlarının yarısını geri vererek yeniden 159 civarına tırmandı. Dün ise borçlanma maliyetlerindeki artış ve Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faiz artırımına ilişkin beklentiler Japonya tahvil piyasasını vurdu. Gösterge 10 yıllık JGB getirisi yüzde 2,925’e yükselerek Eylül 1996’dan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Buna karşın küresel şirketler ve hükümetler borçlanmak için alışılmış dolar ve euro piyasalarının dışına çıkmaya başladı. Almanya’nın Commerzbank’ı, Fransız enerji grubu Engie, Henkel, Singapore Airlines ve Portekiz hükümeti bu yıl Avustralya doları ile Çin’in kara içi ve offshore yuan piyasalarında ilk kez tahvil satan büyük isimler arasında yer aldı. Dün offshore yuan, dolar karşısında 6,73 civarında istikrar kazanarak, Şubat 2023’ten bu yana en güçlü seviyesine yakın seyretti.
Bitcoin’in kaderi toplantıya bağlı
Bitcoin, geçen haftaki yüzde 3’lük kaybının ardından haftanın ilk işlem gününün açılışında yüzde 1,3 civarında yükseldi. Artış Hürmüz Boğazı’ndaki ABD-İran gerilimi ve Washington’daki düzenleme belirsizliği nedeniyle dar bir aralıkta kaldı. Spot Bitcoin ETF’lerinden temmuz başından bu yana görülen en yüksek haftalık sermaye çıkışının yaşanması da fiyat üzerindeki baskıyı artırdı. Piyasaların odağında ABD Başkanı Donald Trump’ın kripto sektörünün önde gelen yöneticileriyle Beyaz Saray’da yapacağı kritik toplantı bulunuyor. Diğer yandan ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinden geçen hafta 389,7 milyon dolar çıktı. Haziran sonundan bu yana en büyük haftalık çıkış kaydedilirken, ağustos ayının ilk haftasındaki 853,5 milyon dolarlık güçlü giriş de tersine dönmüş oldu.