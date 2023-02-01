Plastikçiler enflasyon muhasebesi istiyor

Plastik üreticileri enflasyon muhasebesinin bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyor. Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, 2023 yılı sonuna kadar enflasyon muhasebesi uygulamasının rafa kaldırılmasının imalat sanayini olumsuz etkilediğini söyledi. Gülsün, “Fiktif kârın ve dolayısıyla vergiye konu matrahın yüksek hesaplanması yoluyla firmalar gerçekleşmeyen kârlar üzerinden yüksek vergiler ödemek durumunda kalıyor.

2023 yılı sonuna ertelenen enflasyon muhasebesi uygulamasının tekrar gündeme gelmesi gerekiyor” dedi. Enflasyon muhasebesi şartlarının yerine gelmesine rağmen uygulamanın VUK’a eklenen geçici madde ile ertelendiğini belirten Selçuk Gülsün, “Enflasyon muhasebesi uygulanması için gerekli şart olan son üç yıllık kümülatif enflasyonun yüzde 100’ü aşması şartının ÜFE’de Aralık 2021’de, TÜFE’de ise Şubat 2022’de sağlandığını gözlemliyoruz.

Buna rağmen 29 Ocak 2022 tarihli düzenleme ile 2021 ve 2022 hesap dönemleri ile 2023 hesap dönemi geçici vergi dönemlerinde mükerrer 298inci madde kapsamındaki enflasyon düzeltmesine ilişkin şartların oluşup oluşmadığına bakılmaksızın mali tabloların enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacağı hükmü ihdas edildi.

Bu kapsamda firmaların büyük sıkıntılar çektiklerini söyleyebiliriz. İşletmeler önceki yıllara kıyasla miktar olarak daha az üretip satmaları durumunda dahi reel olmayan bir kârlılıkla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu durum da işletmelerin vergi yükünü artırarak olması gerekenden daha fazla vergi ödemelerine yol açmaktadır.

Enflasyon düzeltmesi uygulamasının hayata geçirilmesini gerek mali raporlamaların enflasyonist etkilerden arındırılarak gerçek rakamlarla yapılması gerek elde edilecek reel veriler üzerinden vergileme yapılması açısından önemli bulmaktayız” diye konuştu. Uygulamanın işletmeler üzerinde yıpratıcı etkisine değinen Gülsün, “İşletmelerin hali hazırda zayıf olan sermaye yapısının bu uygulama neticesinde daha da eridiğini gözlemliyoruz, Enflasyon düzeltmesinin yapılmaması neticesinde işletmelerin uluslararası rekabet içerisinde oldukları oyuncular karşısında daha da güçsüz hale geldiğini söyleyebiliriz’ şeklinde konuştu.