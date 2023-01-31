Poliçe Prim Kredisi, taksit ve limit sorununu çözecek

Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, geçen ay duyurdukları yeni ürünleri Poliçe Prim Kredisi’ni, Corpus Sigorta’nın ticari müşterilerine de sunmaktan kıvanç duyduklarını belirterek, “Yeni kredi ürünümüzün, Quick Sigorta’dan sonra Corpus Sigorta acente ve sigortalılarına da önemli bir fayda yarattığına inanıyoruz” dedi.

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar da bu ürünün sigortalarda yaşanan taksit ve kredi kartı limit sorununu çözerek sigortalıların poliçeye erişimini kolaylaştıracağını ifade etti.

Türkiye'de bir ilk Yaşar, şöyle devam etti: “Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren bu ürünü tüm sektörün hizmetine açtık. Maher Holding Sigorta Grubu’nun acentelerin finansal markete dönüştürülmesi vizyonundaki bu önemli adım, çok yeni olmasına rağmen müşterilerimiz tarafından büyük ilgi gördü.

Quick Sigorta’nın ardından genişlemenin ilk adımını da Corpus Sigorta ile atıyoruz. Poliçe Prim Kredisi, Corpus Sigorta acente ve müşterilerine önemli bir rekabet avantajı sağlayacak."

Yapılan iş birliği kapsamında, Quick Sigorta’dan sonra Corpus Sigorta da ticari müşterilerin poliçelerini 36 aya varan vadelerle kredilendirebilecek. Bu sayede özellikle taksit imkanı bulunmayan poliçeler ile uzun vadeli poliçelerde, müşteriler lehine nakit akışlarına uygun finansal bir çözüm hedefleniyor. Yakın zamanda, bireysel müşterilerin poliçeleri için de yüzde 100 online çalışacak şekilde Poliçe Prim Kredisi kullanılmaya başlanacak.