Portföy yönetimi sektörünün varlık büyüklüğü 1 trilyon lirayı aştı

TKYD düzenlediği basın toplantısında portföy yönetimi sektörü tarafından yönetilen varlıkların Eylül 2022 verilerini duyurdu. TKYD Başkanı Mehmet Ali Ersarı, yönetilen varlıkların, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla’nın (GSYH) Ekim 2022 itibarıyla yaklaşık yüzde 11’ine yükseldiğini ifade ederek, "Sektörümüzün geldiği noktayı çok önemsiyoruz ancak Avrupa ile kıyasladığımızda gidecek daha çok yolumuz olduğunu da görüyoruz. Avrupa Fon ve Varlık Yönetimi Birliği (EFAMA) verilerine göre, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde Avrupa varlık yönetimi sektörü, 31,3 trilyon avro büyüklük ile Avrupa GSYH’nin yüzde 182’sine ulaştı. Bu veriler bize sektörümüzün halen oldukça büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor” dedi.

2022 Ekim sonu itibarı ile Yatırım Fonlarının 572 milyar liraya, Bireysel Emeklilik ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) fonlarının 368 milyar liraya ve diğer yönetilen varlıkların ise 186 milyar liraya eriştiğini aktaran Ersarı, yatırım fonlarının hızlı büyümesinin kasımda da devam ettiğini ve büyüklüğün 630 milyar liraya ulaştığını vurguladı.