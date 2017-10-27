Praet: Merkezi bütçe para politikasına yardımcı olabilir

27 Ekim 2017

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Peter Praet, Euro Bölgesi’nde merkezi bir bütçenin özellikle nominal faiz oranlarının efektif alt sınırlarına ulaştığı derin durgunluk dönemlerinde para politikasına yardımcı olabileceğini söyledi.

Praet, Almanya’nın Frankfurt kentinde Goethe Üniversitesi tarafından düzenlenen 5'inci Frankfurt Finansal Piyasalar Konferansında “Ne kadar federalizm olmalı?” konulu bir konuşma yaptı.

Son yıllarda mimarisinde görülen önemli gelişmelere rağmen, Avrupa’da Ekonomik ve Parasal Birliğin (EMU) tamamlanamadığına dikkati çeken Praet, “Bununla birlikte, tam bir EMU'nun neye benzeyeceği konusunda çok daha az netlik ve az bir anlaşma var. “ dedi.

Avrupa'da federalizm konusundaki tartışmanın doğasının zamanla oldukça dramatik biçimde değiştiğini dile getiren Praet, “İkinci Dünya Savaşından kısa bir süre sonra, bazılarının hırsı, başta yenilenmiş ve yıkıcı bir savaşı önlemenin yolu olarak bir Avrupa Birleşik Devletleri oluşturmaktı.” ifadelerini kullandı.

Praet, bu vizyonun, Avrupa Birliği'nin temellerini 1950'lerde ortaya atanlar tarafından, en başta Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu'nun ilk Başkanı Jean Monnet tarafından paylaşıldığını öne sürdü.

EMU içi mali risk paylaşımı mekanizmalarının da ayarlanması gerektiğine dikkati çeken Praet, şunları kaydetti:

“EMU'nun benzersiz niteliğini dikkate alarak, EMU için mali risk paylaşım mekanizmalarının nasıl tasarlanacağı sorusu var. Mevcut federasyonlarda merkezi bütçenin istikrar fonksiyonu genellikle büyük vergi aktarım sistemleri yoluyla yeniden dağıtımın bir yan ürünüdür. Avrupa entegrasyonunun bu aşamasında, politik olarak kabul edilebilir herhangi bir Euro Bölgesi mali kapasitesinin mütevazi boyutta olacağı açıktır.”

Ekonomi mesleği için anahtar sorunun, istikrar fonksiyonu ile yeniden dağıtma fonksiyonu arasındaki bağlantının kaldırılmasının mümkün olup olmadığıyla ilişkili olduğunu aktaran Praet, bunun anlamlı bir makro ekonomik istikrar etkisi oluşturacak orta büyüklükte merkezi bir bütçeyi mümkün kılacağını dile getirdi.

“Eğer bu mümkün olsaydı, böyle bir merkezi bütçe, özellikle nominal faiz oranlarının efektif alt sınırlarına ulaştığı derin durgunluk dönemlerinde para politikasına yardımcı olabilir.” diyen Praet, Avrupa Komisyonu’nun 31 Mayıs'ta yayınlanan yansıma belgesinde bazı öneriler sunduğunu ancak, bunlar üzerinde daha fazla çalışılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA