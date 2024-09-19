Prof. Dr. Hakan Kara dikkat çekti: Merkez'in faiz kararında kritik fark...

İktisatçı Prof. Dr. Hakan Kara, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) eylül ayında da politika faizini yüzde 50 sabit tutmasının ardından ilk değerlendirmesini yaptı.

Sosyal medya hesabı üzerinden Para Politikası Kurulu'nun (PPK) mesajını değerlendiren Prof. Dr. Kara, PPK'nın ağustos metni ile eylül metni arasındaki farkı ortaya koydu.

PPK'nın ağustos ayı metninde "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkışaltırılacaktır" ifadesi yer almıştı.

Merkez Bankası'nın bugün 14.00'te açıkladığı eylül ayı faiz kararının duyurulduğu PPK metninde ise şu ifadeler kullanıldı: "Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası araçları etkin şekilde kullanılacaktır."

Ekimde yumuşama olmayacağı kesinleşti

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez'in bugünkü metinle bir ton daha yumuşadığını ifade etti.

Prof. Kara'nın değerlendirmesi şöyle: "Bugünkü metinle TCMB bir ton daha yumuşadı, ama çok da değil. Ekim’de faiz indirimi olmayacağı neredeyse kesinleşti. Sonrasını veriler belirleyecek."

Faiz fiili olarak 6 puan düştü

Hakan Kara, değerlendirmesinin devamında şu ifadeleri kullandı:

* Resmi faiz düşmese de fiili faiz tam 6 puan düştü. 10 gün önce gecelik piyasa faizi yüzde 53 iken bugün yüzde 47 oldu. Bundan sonra bankaların kredi faizi de kademeli olarak aşağı inecektir.