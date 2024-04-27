Prof. Dr. Hakan Kara: 'Teminat karşılığı rezerv para bulabilir'

Merkez Bankası'nın eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, sosyal medya hesabında "para politikası" derslerine ilişkin paylaşım yaptı.

Merkez bankasının para yaratımı sürecini “para çarpanı” üzerinden açıklamayı bıraktığını söyleyen Kara, bankaların kredi vermek için rezerv paraya ihtiyacı olmadığını belirtti.

"Bankaların ihtiyaç halinde teminat karşılığı rezerv para bulabildiğini" ifade eden Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Kara, bu konunun modern para politikası dünyasında geçerli olmadığını ve sınav sorusu olmaktan ileriye gitmediğini söyledi.

Kara'nın paylaşımı şu şekilde:

"Para politikası derslerinde merkez bankasının para yaratımı sürecini 'para çarpanı' üzerinden anlatmayı yıllar önce bıraktım. Bankaların kredi vermek için rezerv paraya ihtiyacı yoktur, ihtiyaç olduğunda da banka merkez bankasından teminat karşılığı rezerv para bulabilir.

Maalesef bütün temel ders kitaplarında halen para çarpanı anlatılıyor. Kamu kurumları giriş sınavlarında da genelde bu şekilde soruluyor. Ben de mecburen öğrencilerime 'bakın para çarpanı diye bir kavram var, bu kavram modern para politikası dünyasında geçerli olmasa da kamu sınavlarına girecekseniz öğrenmenizde fayda var' diyorum."