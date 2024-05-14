Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken 'emekli' ve 'Orta Direk' mesajı

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye ekonomisinin karşı karşıya olduğu sorunlara ilişkin tespitlerini paylaşmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Özgür Demirtaş tasarruf tedbirlerinin yetersiz olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Demirtaş, cari açık probleminin devam ettiğini anımsatarak, "Katma değerli üretim çok yetersiz" dedi.



Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dün İngiliz ekonomist Timothy Ash'in kamu maaşları ve emekli maaşlarında gerçek bir kısıtlama olmaksızın enflasyonla mücadelede başarılı olunamayacağına yönelik tepki çeken mesajından farklı olarak şu yorumu yaptı:

* Emeklilerin alım gücü aşırı düştü. Orta direk silinmek üzere...

Türkiye ekonomisini ve siyasetini yakından takip eden ekonomist Timothy Ash, kamuda tasarruf paketini değerlendirmişti.

Britanya’nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Chatham House’da kıdemli analist olarak görev yapan Timothy Ash, X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda, memur ve emekli maaşlarında kısıtlama yapılmadan enflasyonla mücadelede başarılı olunamayacağını ima etmişti.

Timothy Ash’in mesajı şu şekildeydi:

* Türkiye - Şimşek, 100 milyar liralık harcama kesintisi açıkladı. Yatırımlarda yüzde 15 kesinti ve yeni işe alımlarda, araç alımlarında ve kamu binası inşaatlarında üç yıl kısıtlamalar. Fakat bunlar, kamu maaşları ve emekli maaşlarında gerçek bir kısıtlama olmaksızın enflasyonu düşürmek için yeterli mi?