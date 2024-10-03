Prof. Dr. Selva Demiralp'tan dikkat çeken enflasyon değerlendirmesi: Bu şartlar altında...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 2,97 yıllık bazda ise yüzde 49,38 oldu. Böylece yıllık enflasyon 14 ay sonra beklentiler doğrultusunda yüzde 50’nin altına indi.

Eylül ayında en yüksek artış yüzde 14,21 ile eğitimde görüldü. Onu yüzde 4,16 ile alkollü içecekler ve tütün izledi.

Vatandaşın enflasyon beklentilerini oluştururken baz aldığı gıda ve ulaşım kalemlerindeki artış ise sırasıyla yüzde 2,48 ve yüzde 2,44 olarak belirlendi.

Koç Üniversitesi, araştırma şirketi Konda ile gerçekleştirdiği hanehalkı enflasyon beklenti anketinde vatandaşın enflasyon beklentisini hangi faktörlerin şekillendirdiği de ortaya koyulmuştu.

Buna göre; market, gıda fiyatları yüzde 82,2 ile vatandaşın enflasyon beklentisini belirleyen en önemli etken.

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp sosyal medya hesabından konuya dikkat çekti.

Bu şartlar altında...

TÜİK’in verilerine atıf yapan Prof. Dr. Demiralp, “Vatandaş enflasyon beklentilerini oluştururken market alışverişi, ulaşım masrafları gibi kalemlere ağırlık veriyor. Bugün açıklanan Eylül enflasyonunda gıda ürünlerinin fiyatı aylık yüzde 2.48, ulaşım masrafları ise yüzde 2.44 artmış” ifadelerini yer verdi.

Bu oranların doğuracağı sonuca ilişkin değerlendirmesinde ise Prof. Dr. Selva Demiralp şunları aktardı: “Bu şartlar altında hanehalkı enflasyon beklentilerinin oldukça ağır düşüş göstereceğini, bu durumun ise maalesef enflasyonla mücadeleyi zorlaştıracağını öngörmek zor değil.