Prof. Dr. Ümit Özlale Türk ve dünya ekonomisine dair yazılarıyla Dünya Gazetesi'nde

Ekonomist Prof. Dr. Ümit Özlale, Türkiye ve dünya ekonomisine ilişkin dikkat çeken tespit ve önerileriyle Dünya Gazetesi'nde...

Prof. Dr. Özlale Türkiye'nin en köklü ekonomi gazetesi olan Dünya'da her çarşamba okurlarıyla buluşacak.

Prof. Dr. Ümit Özlale'nin yazılarına Dünya Gazetesi'nin dijital platformu www.dunya.com üzerinden de ulaşabilirsiniz.

Ümit Özlale kimdir?

Ekonomist Ümit Özlale, ortaokul ve lise eğitimini İzmir Bornova Anadolu Lisesi ve İzmir Fen Lisesi’nde tamamladı.

1995'te Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisat Bölümü'nden mezun olan Özlale, 1998'de ABD'nin saygın eğitim kurumlarından Boston College'da yüksek lisans, 2001'de ise doktora derecesini aldı. Dr. Özlale akabinde Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'ne katıldı.

2006'da doçent, 2011'de profesör olan Ümit Özlale, 2009'dan 2013'e kadar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 2013'ten itibaren Özyeğin Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı ve Ekonomi Bölüm Başkanlığı görevini üstlendi.

2015'te akademisyenler tarafından kurulan danışmanlık şirketi Sectoral and Economic Analysis Lab'in (SEAL) kurucu ortağı olan Prof. Dr. Ümit Özlale, yaz döneminde Harvard Summer School'da misafir öğretim üyesi olarak Kalkınma Ekonomisi dersleri verdi. Prof. Dr. Özlale, TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri Grubu yürütme kurulu üyesi olarak görev yaptı.

Prof. Dr. Ümit Özlale akademik çalışmalarının yanı sıra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda (TCMB) akademik danışman olarak çalıştı, Maliye Bakanlığı ve Dünya Bankası ile bazı projeler gerçekleştirdi.

2020'de siyasete atılan Prof. Dr. Ümit Özlale, aynı yılın eylül ayında İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği görevlerini üstlendi.

2023 Genel Seçimleri'nde İzmir'den milletvekili seçilen Ümit Özlale, siyaset hayatını İYİ Parti'de sürdürüyor.