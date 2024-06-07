PTT'den 4 ay sonra yeni zam

PTT, kargo ücretlerine yeniden zam yaptı. Şubat ayında yapılan yüzde 55’lik zamdan sonra kısa süre önce yüzde 40’a varan bir zam daha yaptı.

Öte yandan PTT 2017 yılında Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devredilmişti. TVF’ye devredildiğinde 641 milyon lira kâr eden PTT, TVF’ye devredildikten sonra, her yıl zarar etti.

2018-2022 yılları arasındaki 5 yılda toplam zararı 2,5 milyar TL’yi bulan PTT’nin milyonlarca lira faiz ödediği de ifade edilmişti.