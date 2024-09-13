QNB Grup, 2,9 milyar Katar Riyali değerinde hisse geri alımı onayladı

QNB Grup, Katar Menkul Kıymetler Borsası'nda 2,9 milyar Katar riyali (QAR) değerine kadar QNB hisselerinin geri alımını onayladı. Şirket, bu adımı yatırımcı güvenini artırmak ve piyasa likiditesini iyileştirmek için attı.

QNB Grup Yönetim Kurulu'nun 11 Eylül tarihli toplantısında alınan karar, şirketin disiplinli sermaye dağıtımı ve tahsisi politikasının bir parçası olarak açıklandı. Bu hisse geri alımı, Katar Merkez Bankası (QCB) ve Katar Finansal Piyasalar Otoritesi'nden (QFMA) gerekli düzenleyici onaylar alındıktan sonra yürürlüğe girecek.

Yapılan açıklamaya göre, QNB'nin hisse geri alımına ilişkin bu kararı, şirketin finansal gücü, büyüme stratejisi, özkaynak getirisi ve piyasa koşulları dikkate alınarak verildi. QNB Grup’un finansal pozisyonu ve yatırımcı güveniyle ilgili yapılan bu değerlendirme sonucunda, şirketin hisse geri alımının piyasa likiditesini artırması ve hissedar getirilerini yükseltmesi bekleniyor.

Hisse geri alımı, QNB Grup'un birikmiş karlarından ve fazla likit fonlardan finanse edilecek. Şirketin sermaye yapısına herhangi bir önemli etki beklenmezken, QNB Grup’un sermaye tamponlarının Katar Merkez Bankası ve Basel III düzenlemelerine uygun olarak güçlü seviyelerde kalacağı bildirildi.

Açık Piyasa Geri Alım (OMR) mekanizması kullanılarak gerçekleştirilecek hisse geri alımı, QFMA'nın kuralları ve düzenlemeleri uyarınca uygulanacak.

Bu adım, QNB'nin yatırımcılar arasında güven artırıcı bir önlem olarak görülüyor ve şirketin sağlam finansal yapısını pekiştireceği öngörülüyor.