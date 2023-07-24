Rapor: Küresel ekonomide toparlanma 2024 ortasını bulabilir

Allianz Trade, 2023 Yaz Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayınladı.

Raporda enerji krizinin etkilerinden henüz tam olarak kurtulamayan küresel ekonominin, sıkılaştırıcı para politikalarının etkisini de henüz tam olarak hissetmediği vurgulandı.

Raporda ayrıca, para politikasındaki sıkılaşmanın, ekonomik faaliyet ve istihdam üzerindeki kümülatif etkisinin devam etmesiyle 2023 ve 2024'te ılımlı bir küresel büyüme beklendiğine değinildi.

2023'te 'yumuşak iniş'

Bazı güçlü ekonomiler için büyüme ta hminlerini bir miktar daha yükselttiklerine raporda yer veren Allianz Trade global ekonomistleri; ABD ve Euro Bölgesi’nin 2023 yılında yumuşak bir iniş yaşayacağı ve ardından 2024 yılında hafif bir toparlanma sergileyeceğini belirtiyor.

Küresel büyümenin büyük ihtimalle 2023 yılında yüzde 2,5’e gerileyeceği ve 2024 yılında ise yüzde 2,3'te kalacağı da verilen bilgiler arasında.

Rapora göre gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında büyüme bakımından önemli farklılıklar olacak. Gelişmiş ekonomilerin 2023 ve 2024 yıllarında negatif büyümeden kaçınabilme şansı daha yüksek.

'Toparlanma 2024 ortasında hissedilebilir'

Raporda yer alan verilere göre küresel ticaret, 2022 yılının son çeyreğindeki yüzde 2’lik düşüşün ardından yılın ilk çeyreğinde de azalmaya devam etti.

Ancak ilk yarıdaki durgunluğun ardından yılın ikinci yarısında, şirketlerin yeniden stok yaratmasıyla tetiklenen ılımlı bir toparlanma bekleniyor.

Rapora göre nominal bazda; emtia fiyatlarının düşmesi, küresel nakliye ücretlerinin ve diğer birçok girdi fiyatlarının azalmasıyla enflasyonist baskıların azalması ve küresel ticaretin nominal değer olarak yüzde 2,1'lik bir düşüş sergilemesi bekleniyor.

Zorlu küresel ekonomik görünüm nedeniyle bazı büyük ekonomilerin bu yılın başlarında resesyona girdiğine de dikkat çekilen raporda; küresel GSYH büyümesinin 2023-2024 yıllarında sırasıyla ortalama yüzde 2,5 ve yüzde 2,3 olacağı tahminler arasında.

ABD ve Euro Bölgesi’nin ılımlı 2023-2024 büyüme senaryolarını ise sıkılaştırılmış para politikasının yaratacağı etkilerin şekillendireceği, imalat sektöründe ve küresel ticarette yaşanan resesyonların 2023 yılının ilk çeyreğinde Almanya, Singapur, Tayvan gibi birçok ekonomiyi de teknik resesyona sürüklediği belirtiliyor.

Enerji verimliliğine sahip şirketler kazanacak

Bununla birlikte 2023-2024 yılının kazananlarının enerji verimliliğine sahip şirketler olacağına dikkat çekilen raporda, bu alana sahip çıkamayan bazı şirketlerin ise pazarı terk edecekleri öngörüsü bulunuyor. Türkiye’ye de değinilen raporda, ülkede Mart 2024’te gerçekleşecek yerel seçimlerin kritik olduğu belirtiliyor.

Allianz Trade Yaz Ekonomik Görünüm Raporu’nda dikkat çekilen hisse senedi piyasalarının ise belirsiz ekonomik koşullara meydan okuduğu değerlendirmesi yapılıyor.

Birinci çeyrek kazançlarının beklenenden daha iyi gelmesi, ABD'de resesyona ilişkin aşağı yönlü risklerin azalması ve olumlu siyasi haber akışı sayesinde, piyasaların yılbaşından bu yana analist tahminlerini de aşan olumlu performans sergilediğine yer veriliyor.

Ancak bu performansın, cansız büyüme ve enflasyonda normalleşmenin gecikme ihtimali, kısa vadeli faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek seyretmesi gibi risklerle karşı karşıya olduğunun da altı çiziliyor.