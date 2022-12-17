Ray Sigorta, istikrarlı performansına devam ediyor

Ray Sigorta’dan yapılan açıklamaya göre, ekonomik faaliyetler dünya çapında beklenenden daha keskin bir yavaşlama yaşıyor. Enflasyon oranları ise yıllardır görülmemiş bir seviyeye ulaştı. IMF’nin yayınladığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun Ekim sayısında, 2021’de yüzde 6 büyüyen küresel ekonominin bu yıl ancak yüzde 3.2 büyüyebileceği öngörülüyor. Raporda, bu oranın, küresel mali kriz ve COVID-19 salgınının akut aşaması dışında, 2001 yılından bu yana görülen en zayıf büyüme performansı olduğunun altı çiziliyor. Yaşanan küresel çaplı ekonomik gelişmeler, sigorta sektöründe de etkilerini gösteriyor. Yapılan global araştırmalara göre, 2022 yılı sonunda sigorta sektörünün toplam prim üretiminin yüzde 0.2 düşüş göstereceği tahmin ediliyor.

“Güçlü konumumuzu her gün daha da sağlamlaştırıyoruz”

Dünyadaki olumsuz koşullara rağmen Ray Sigorta, 2022 yılının 10 ayında 3 milyar 873 milyon 636 bin 791 lira prim üretimine ulaştı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 131,57 büyüme kaydeden şirket, taahhüt ettiği sürdürülebilir başarı yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ray Sigorta, 2022 yılı ekim sonu itibarıyla önemli bir finansal başarıya imza attı.

Ray Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Koray Erdoğan, “Büyüme oranlarımızı, hem karlı hem de dengeli bir portföy yapısı ile gerçekleştiriyoruz. Güçlü konumumuzu her gün daha da sağlamlaştırıyoruz. 300’ün üzerinde çalışanımız ve bin 700’ü aşkın acentemizle kocaman bir aile olduk.”