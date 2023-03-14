Reasürans piyasasıyla birlikte fiyatlar artacak

Depremin en çok etkilediği sektörlerden biri sigorta sektörü. Sektör firmaları halen sahada değerlendirmeler yapıyor, hayatın normalleşmesi için çalışıyor. Bu şirketlerden biri de VHV Group Türkiye. Grup deprem bölgesinde 10 binden fazla aileye ulaşmış durumda. Bu zorlukların üstesinden gelineceğini söyleyen VHV Sigorta Genel Müdürü Fatih Ağacık, DÜNYA’nın sorularını yanıtladı.

Bundan sonra sektör nasıl bir seyir izleyecek?

2023 yılına zor bir başlangıç yaptık. Reasürans piyasasına bağlı olarak muhtemel fiyat artışlarını öngörmek çok zor değil. Buna karşın sigorta sektörü Türkiye’de çok köklü ve güçlü bir sektör. Dayanıklı kurumlarımız sayesinde ilerleyen süreçte bu zorlukların üstesinden gelinecektir. Zorlayıcı şartların geçici olduğunu unutmamak gerekir.

Müşteriyi neler mağdur ediyor?

Kurumlarımızın çok köklü olmalarına karşın Türkiye’de sigorta bilinci tam olarak oturmuş değil. Bu bilinçten kastım yalnızca sigorta yaptırma gerekliliğine yönelik değil, aynı zamanda sigortalının satın aldığı ürünün detaylarına hakim olmaması ve ürünü fayda sağlayacak şekilde kullanamaması da sigorta ürünlerine olan ilgiyi belirli limitlerde tutuyor.

Bu noktada kurumların üzerine düşen, müşterilere ürünlere dair daha basit ve anlaşılır bilgilendirmeler yapmak ve yararlanabilecekleri hizmetler ile ilgili bilgilendirici prosedürleri arttırmak. Dijital kanalların bu açıdan bir hayli işlevsel olduğuna inanıyorum.

Sigorta yaptırırken en çok nelere dikkat etmek gerekiyor? Sigortacılık sektöründe iyi niyet prensibi vardır. Bir çok poliçe sigortalı beyanına dayalı. Dolayısıyla sigortalı bir sigorta yaptırırken doğru bilgilerin paylaşıldığından emin olmalı. Son dönemde artan enflasyona bağlı olarak sigorta bedelleri güncelliğini çok çabuk yitirdi.

Güncelliğini yitirmiş sigorta bedelleri nedeniyle sıklıkla eksik sigorta hadisesiyle karşılaşmaya başladık. Bu konuda aracı kurumların sigortalıları doğru şekilde yönlendirdiğini görüyoruz ancak sigortalılar eksik sigorta konusunda dikkatli davranmalı ve gerçek ihtiyaçları doğrultusunda sigorta yaptırmalıdır.

Siz hangi grupları hedefliyorsunuz?

VHV Sigorta olarak öncelikli hedef kitlemiz kurumsal/endüstriyel şirketler. VHV Grubu’nun Almanya’daki yapılanmasının da getirdiği tecrübe ile özellikle inşaat şirketlerini hedeflemeye doğal bir eğilimimiz var. Bunların yanı sıra KOBİ ve bireysel müşterilere yönelik ürünler geliştiriyoruz. KOBİ ve bireysel bizim son dönemde en çok gündemimizde olan alanlar.

Yeni teknolojiler bu alanların gelişimi konusunda sonsuz fırsatlar sunuyor, biz de bunlardan faydalanmak istiyoruz. Ayrıca acente ağımızı genişletmek için çalışmalar yapıyoruz. İnşaat ve yangın alanlarında hali hazırda sahip olduğumuz uzun yıllara dayanan bir tecrübemiz var.

Detaylı biçimde hakim olduğumuz bu alanlarda VHV tecrübesi ile fark yaratacağımızdan şüphem yok. Acente ve brokerler için oldukça kullanışlı olan yeni konut ürünümüze çok güveniyoruz. Gerek teminat içerikleri gerek kapsayıcı asistans hizmetleri ile birçok konut sigortası yaptırmak isteyen kitleyi hedefleyeceğimize inanıyorum. İlerleyen süreçte de dijital ürünlere ağırlık vermeyi planlıyoruz.