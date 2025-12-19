Reddettiği akrabasının borcu yüzünden icralık oldu

Samsun’un Canik ilçesinde ikamet eden ve bir tekstil fabrikasında servis şoförü olarak çalışan 51 yaşındaki Mithat Aydemir, 8 Şubat 2024’te Muğla’nın Milas ilçesinde hayatını kaybeden dayısı Orhan Demir ile hiçbir bağının olmadığını, cenazesine dahi katılmadığını belirtti. Buna rağmen dayısının banka borçları gerekçe gösterilerek hakkında icra takipleri başlatıldığını ileri süren Aydemir, maaşının dörtte birine haciz konulduğunu, ardından evine de haciz işlemi uygulandığını söyledi.

Her dosyaya ayrı ayrı itiraz etmek zorunda kaldı

Aydemir, Muğla Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açtığı dava sonucunda dayısının mirasını yasal süre içinde reddettiğini ve bu kararın 19 Temmuz 2024’te kesinleştiğini ifade etti. Mahkeme kararına rağmen, banka vekili tarafından Bursa Banka Alacakları İcra Dairesi üzerinden farklı dosyalarla icra işlemlerinin sürdürüldüğünü iddia eden Aydemir, her dosyaya ayrı ayrı itiraz etmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Yaşanan sürecin kendisini ve ailesini psikolojik, maddi ve manevi olarak yıprattığını belirten Aydemir, icra işlemlerinin kötü niyetli olduğunu savunarak ilgili banka avukatı hakkında suç duyurusunda bulundu. Aydemir, mağduriyetinin giderilmesini ve sorumlular hakkında yasal işlem yapılmasını talep etti.