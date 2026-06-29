Rekabet gücü, girişimcilik ekosistemiyle belirleniyor
TÜSİAD Başkanı Ozan Diren, “Ülkelerin rekabet gücü, yalnızca kaynaklarına değil, teknoloji geliştirme kapasitelerine, yenilikçilik yeteneklerine ve girişimcilik ekosistemlerinin gücüne bağlı” dedi. BTM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Doğan Salman ise Road To Start Summit’i (RTSS) İstanbul'a kazandırdıklarını açıkladı.
Sevilay ÇOBAN
sevilay.coban@dunya.com
Geçtiğimiz hafta girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sunan iki önemli etkinlik düzenlendi.
Bunlardan ilki ‘TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var’ girişimcilik programı kapsamında ölçeklendirilebilir, sürdürülebilir ve globalleşme potansiyeli olan erken aşama girişimlere yönelik olarak kurgulanan hızlandırma programı TÜSİAD “Dönüşümü Hızlandır! Demoday” etkinliği oldu. Hızlandırma programına dâhil olan 10 girişimin sunum yaptığı ve girişimcilik ekosistemiyle bir araya geldiği etkinliğin açılışında konuşan TÜSİAD Başkanı Ozan Diren, programının 15 yılda Türkiye’nin 81 ilinden ve dünyanın 19 farklı ülkesinden 200 binin üzerinde katılımcıya ulaştığını kaydetti.
Son 15 yılda akıllı telefonlar, yapay zekâ, uzaktan ve hibrit çalışma modelleri gibi teknolojilerin hayatımızda büyük değişimler yarattığına değinen Diren, “Değişim hızı yavaşlamak yerine hızlanarak devam ediyor, yapay zekâ tüm sektörleri yeniden şekillendiriyor. Veri ve teknoloji artık belirli sektörlerle sınırlı olmayıp, tüm ekonomilerin yapı taşı haline geldi. Ülkelerin rekabet gücü, yalnızca kaynaklarına değil, teknoloji geliştirme kapasitelerine, yenilikçilik yeteneklerine ve girişimcilik ekosistemlerinin gücüne bağlı. Girişimciler yalnızca ekonomik değer üretmekle kalmıyor, aynı zamanda toplumların değişime uyum sağlama kapasitesini artırıyor ve küresel değişimlerin ülkelere entegre olmasına yardımcı oluyor” diye konuştu. Diren, Türkiye’nin daha yüksek katma değer üreten, küresel ölçekte rekabet eden ve dönüşümü yöneten bir ekonomi olmasının genç girişimcilere bağlı olduğuna işaret ederek, “Belki de bundan 15 yıl sonra gerçekten dünyayı değiştirecek, Türkiye’yi değiştirecek bazı girişimler de bu salondan çıkacak” dedi.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Gelecek Endüstrileri, Girişimcilik ve Yatırım Yuvarlak Masası Başkanı Ahu Serter ise gelecekte nerelere yatırım yapılacağını, potansiyelin nerede olduğunu ve kimlerin yatırım yapacağını belirlemeye odaklandıklarını ifade ederek, mentörleri birinci yatırımcı adayı olarak değerlendiren bir sistem kurduklarını anlattı. Açılışın ardından Thecatech, Lex Asistan, Kitt, Virtue24, CarbonNature, Poder, Inopolyme, Clonify Labs ve Stavia olmak üzere toplam 10 girişim, sunumlarını gerçekleştirirken, eşleştikleri rehberler de 3 aylık süreci değerlendirdi
Yeni fırsatlar yapay zekâda
BTM Genel Müdürü Önder Kul, içinde bulunulan dönemin teknoloji üretiminin ve dijital dönüşümün iş dünyasının geleceğini yeniden şekillendirdiği bir dönem olduğunu bildirerek, özellikle yapay zekâ alanında yaşanan gelişmelerin, kurumların karar alma süreçlerinden üretim modellerine kadar pek çok alanda yeni fırsatlar oluşturduğunu, BTM olarak bu dönüşüme katkı sunmak amacıyla Kurumlar ve Liderler İçin Yapay Zekâ ve Dijital Dönüşüm Programı’nı başlattıklarını söyledi. Önder Kul, girişimlerin dünya ile daha güçlü bağlar kurmasının da öncelikli çalışma alanları arasında yer aldığını belirterek, “Londra ve Dubai’de faaliyet gösteren ofislerimiz aracılığıyla girişimlerimizin yeni pazarlara ulaşmalarını, uluslararası yatırımcılarla buluşmalarını ve küresel iş ağlarına erişmelerini destekliyoruz. Öte yandan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ile yaptığımız iş birliğiyle artık BTM olarak Balkanlar coğrafyasında da bulunuyoruz. Hedefimiz, Türkiye’de doğan girişimlerin dünyanın farklı coğrafyalarında başarı hikâyeleri yazmasıdır” diye konuştu.
Girişimcilik haritasındaki konumumuz güçlenecek
Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'nin (BTM) girişimcilik ekosistemini bir araya getiren Sahne XL etkinliği ise “Türkiye’ye Değer” temasıyla yapıldı. Etkinlik kapsamında 12 girişim sahnede projelerini anlattı ve 35’ten fazla girişim de stant alanlarında ziyaretçilerle bir araya geldi. Etkinliğin açılışında konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi ve BTM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Doğan Salman, BTM çatısı altında bugüne kadar 8 binden fazla girişim ve 12 binden fazla girişimci, tamamen ücretsiz olarak desteklendiğini hatırlattı. “Yatırım alan BTM girişimlerinin sayısı 143’e ulaştı. Sadece bu yıl yatırım alan girişimlerimizin toplam yatırım hacmi 11 milyon doları aştı” diyen Salman, girişimcilerin bugüne kadar aldığı toplam yatırımın 66 milyon dolara yükselirken, toplam değerleme tutarının da 560 milyon doları geçtiğini ifade etti. Salman, “Portföy büyüklüğümüz ise 2,1 milyar dolar seviyesine ulaştı” ifadesini kullandı.
“Road To Start Summit’i İstanbul'a kazandırdık"
Uluslararasılaşma çalışmalarının en önemli ayaklarından birininin ise Dubai ve Londra’da faaliyet gösteren ofislerin oluşturduğunu anlatan Salman, şöyle devam etti: “Bunun yanında, başta Avrupa olmak üzere farklı ülkelerdeki girişimcilik ve inovasyon paydaşlarıyla ilişkilerimizi sürekli geliştiriyor, uluslararası platformlarda daha etkin biçimde yer alıyoruz. Bu çabalarımız doğrultusunda gururla ve mutlulukla sizlerle paylaşmak isterim ki Avrupa’nın en büyük erken aşama zirvesi olan START Summit ile birlikte Road To Start Summit’i (RTSS) İstanbul’umuza kazandırmış bulunmaktayız. Artık her yıl İstanbul’da yapılacak olan RTSS etkinlikleriyle girişimcileri İsviçre’deki büyük zirveye taşımanın gururunu yaşayacağız. Böylelikle Avrupa’nın en büyük girişimcilik ve yatırım ağlarına BTM girişimcilerimizi bağlamış olacağız. Hedefimiz net, BTM girişimlerinin küresel ölçekte rekabet eden, yatırım alan ve farklı pazarlarda değer üreten başarı hikayelerine dönüşmesi. Aynı zamanda İstanbul’un girişimcilik ve inovasyondaki potansiyelini uluslararası ölçekte daha görünür kılarak, şehrimizi küresel girişimcilik haritasında çok daha güçlü bir konuma taşımak” değerlendirmesinde bulundu.