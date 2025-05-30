Rekabet Kurulu'ndan Arzum'a 11,4 milyon liralık ceza

Rekabet Kurulu, elektrikli ev aletleri alanında faaliyet gösteren Arzum hakkında bayilerinin ve distribütörlerinin satış fiyatlarına müdahale ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Rekabet Kurulu’nın incelemesine göre; Arzum, bayilerinin ve distribütörlerinin satış fiyatlarına müdahale etti ve doğrudan satış yaptığı bazı bayilere, distribütörler aracılığıyla satış yapılmasını engelledi.

Rekabet Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Arzum’un uzlaştığı ve belirlenen idari para cezasının yüzde 25 oranında indirimle 11 milyon 400 bin Türk lirası uygulanacağı belirtildi.

Bayilik sözleşmelerine ek madde

Soruşturma kapsamında ayrıca, Arzum’un bayilerine veya distribütörlerine belli bölge ya da müşteri grubu tahsis ederek satış kısıtlaması uygulayıp uygulamadığı da değerlendirildi.

İnceleme sürecinde Arzum tarafından sunulan taahhütleri yeterli bulan Kurul, soruşturmayı bu iddialar bakımından sonlandırdı.

Bu kapsamda; bayilik sözleşmelerine açıkça, bölge veya müşteri sınırlaması getirilmeyeceği hükmü eklenecek, tüm bayilere bu konuda bilgilendirme metni gönderilecek, her yıl düzenli olarak rekabet hukuku eğitimleri verilecek.