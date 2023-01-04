Rekabet Kurulu'ndan bazı devralma işlemlerine onay

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Fiba Holding AŞ tarafından kontrol edilen Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ'nin tek kontrolünün Talanx AG tarafından kontrol edilen HDI Sigorta AŞ tarafından devralınması ve HDI Sigorta AŞ ile Fibabanka AŞ arasında bir ortak girişim kurulması işlemlerine izin verdi.

Rabobank AŞ'nin tek kontrolünün Liberyum Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

IVD Holdings, Inc.'in tek kontrolünün Werfen S.A. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi uygun görüldü.