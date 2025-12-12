Rekabet Kurumu'ndan Paribu’ya onay: Türkiye’nin en büyük fintech anlaşması

Rekabet Kurumu, Paribu'nun Orta Doğu ve Kuzey Afrika'nın en büyük yerel kripto varlık platformu CoinMENA'nın çoğunluk hissesini devralmasına resmi olarak izin verdi.

Paribu'nun CoinMENA'yı 240 milyon dolara kadar çıkabilecek bir anlaşmayla satın alacağını açıklaması, hem Türkiye’de şimdiye kadar yapılmış en büyük fintech satın alması hem de Türk kripto sektörünün ilk uluslararası satın alması oldu.

Paribu bu satın alma ile Türkiye'nin önde gelen kripto platformlarından biri olurken, küresel ölçekte de bir oyuncuya dönüşme fırsatı yakaladı.

Bahreyn merkezli lisanslı kripto varlık hizmet sağlayıcısı CoinMENA, 2020 yılında Talal Tabbaa ve Dina Sam'an tarafından kuruldu. Rekabet Kurumu'nun verdiği onay sayesinde Paribu, CoinMENA'nın elindeki aktif lisanslar üzerinden dijital varlık benimsemesinin en hızlı arttığı MENA pazarına doğrudan erişim imkânı kazandı.