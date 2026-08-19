Rekorların arkasındaki risk: ECB yapay zeka rallisinin sonrasına dikkat çekti

Yapay zeka yatırımlarının yarattığı iyimserlik küresel borsaları tarihi seviyelere taşırken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ekonomistleri mevcut yükselişin geçmiş teknoloji devrimleriyle benzerliklerine dikkat çekti.

ECB ekonomistleri yayımladıkları analizde 19. yüzyıldaki demiryolu yatırımlarını, 1920'lerde elektrik ve radyonun yaygınlaşmasını ve 1990'lardaki internet patlamasını mercek altına aldı. Geçmiş örneklerin ortak noktası ise teknolojiye yönelik büyük beklentilerin hisse fiyatlarını hızla yükseltmesinin ardından piyasaların ciddi düzeltmeler yaşaması.

Yapay zeka gerçekten devrim yaratsa bile...

ECB ekonomistlerine göre piyasalar açısından ilginç olan nokta, yapay zekanın abartılıp abartılmadığından bağımsız olarak bir düzeltme ihtimalinin bulunması.

İlk senaryoda yatırımcıların aşırı iyimserliği şirketlerin değerlemelerini gerçekçi seviyelerin üzerine çıkarıyor. Coşkunun sona ermesi ise sert fiyat düşüşünü beraberinde getiriyor. Ancak ikinci senaryoda yapay zekanın beklentileri gerçekten karşılaması da borsaları bu riskten tamamen kurtarmıyor.

Teknoloji ekonominin daha büyük bölümüne yayıldıkça şirketler ve ekonomik büyüme yapay zekanın başarısına daha bağımlı hale geliyor. Bu bağımlılık arttıkça teknolojide yaşanabilecek bir aksaklığın bütün ekonomiyi etkileme ihtimali de yükseliyor. Yatırımcıların bu belirsizlik karşılığında daha yüksek risk primi talep etmesi ise şirketlerin kârları büyümeye devam etse dahi hisse fiyatlarının gerilemesine yol açabiliyor. ECB ekonomistleri bu nedenle, "Mevcut borsa değerlemelerinde bir düzeltme muhtemel" değerlendirmesinde bulundu. Bunun ne zaman gerçekleşeceğinin ise önceden tahmin edilemeyeceğini belirtti.

Risk sadece teknoloji hisselerinde değil

ECB'nin dikkat çektiği bir başka nokta ise yapay zeka rallisine doğrudan yatırım yapmayanların bile bu yükselişe düşündüklerinden daha fazla maruz kalması.

Özellikle "Muhteşem 7" olarak adlandırılan büyük ABD teknoloji şirketlerinin küresel endeks ve emeklilik fonlarındaki ağırlığı, Avrupa'daki bireysel yatırımcıların da olası bir düşüşten etkilenebileceği anlamına geliyor.

Daha sert bir piyasa düzeltmesinin yatırım fonları üzerinden yayılarak avro bölgesinde finansal istikrar açısından risk oluşturabileceği de belirtiliyor. ECB ekonomistlerine göre bugünün koşullarında 2000'lerin başındaki dot-com krizine kıyasla politika yapıcıların hareket alanı da daha sınırlı. Faiz indirimleri ve maliye politikasıyla olası bir şokun etkilerini hafifletmek için kullanılabilecek alanın geçmişe göre daha dar olduğu ifade ediliyor.