Resesyon kervanına ‘Dr. Kıyamet’ de katıldı

Emre ERGÜL

Küresel piyasaları saran “ABD resesyona doğru koşuyor” korkusunda ikinci perde: Dünya Bankası, IMF, Deloitte ve Bank of America’nın ardından “Dr. Kıyamet” lakaplı Nouriel Roubini de resesyon uyarısı yaptı.

2008 bankacılık krizini öngördüğü için kriz kahini olarak anılan ABD’li ekonomist, “ABD, ekonomiyi durgunluğa sürükleyecek bir kredi sıkışıklığına doğru ilerliyor” dedi. Fox Business kanalına konuşan New York Üniversitesi profesörü, “ABD bankacılık sektörünü vuran karışıklık daha da kötüye gidecek” dedi.

Roubini, ABD’nin en büyük 16’ncı bankası Silikon Vadisi Bankası’nın batışının ardından endişeli müşterilerin paralarını çekmesinden dolayı ülkenin büyük miktarda mevduat çıkışıyla karşı karşıya kaldığını belirtip, kredi veren ülkedeki daha küçük bölgesel bankalara dikkat çekti. Çoğu kişi, güven eksikliği ve mevduat üzerindeki baskı göz önüne alındığında, bu bankaların tüketicilerin ve işletmelerin kredi almasını zorlaştıracağına inanıyor. Buna da “kredi sıkışıklığı” deniyor.

“Bence problem bölgesel bankalarda” diyen Roubini şöyle devam etti: “Bölgesel bankalar, hanehalklarına ipotek, küçük işletmeler, KOBİ'ler ve ticari gayrimenkul için önemli borç veren kuruluşlardır. Ve bu nedenle bir kredi krizi yaşayacağız.”

“Bu kredi sıkışıklığı, bir resesyon - sert bir iniş - olasılığını eskisinden çok daha fazla ortaya çıkartıyor. Bu yüzden, ABD bankacılık sisteminin büyük bir kısmı için ciddi bir kredi sıkışıklığıyla karşı karşıyayız.” Amerikan Merkez Bankası (Fed) ve diğer merkez bankalarının bir ikilemle karşı karşıya olduğunun altını çizen “Dr. Kıyamet,” “En kötüsü bizi bekliyor.

Fiyat istikrarına ulaşmak, ekonomik büyümeyi sürdürmek ve resesyondan kaçınmak ve finansal istikrarı sürdürmek zorundalar” ifadesini kullandı. Faiz oranlarının enflasyonun hâlâ hedefin oldukça üzerinde olmasından ötürü daha da artması gerektiğini belirten Roubini, “Bu, ekonomide sert bir inişe neden olacak” dedi. 1958’de İstanbul’da doğan Roubini, Harvard Üniversitesi’nde Uluslararası ekonomi eğitimini tamamladı, aynı üniversiteden doktora unvanına sahip oldu.