Menülerde içerik belirtme zorunluluğunun ayrıntıları belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kararıyla restoran, kafe, kantin ve toplu tüketim yerlerinde artık menülerde veya görünür bir şekilde gıdaların içerik, alerjen ve kalori bilgileri sunulmak zorunda.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, güvenilir gıda süreçlerinde büyük bir yeniliğin hayata geçirildiği, gıda işletmelerine menülerde gıdaların içeriklerini ve alerjen bilgilerini belirtme zorunluluğunun getirildiği ifade edildi.

Müşteriyi bilgilendirmek zorunlu

Paylaşımda restoran, kafe, yemekhane gibi toplu tüketim yerlerinde gıdaların içerik ve enerji (kalori) değerlerinin tüketiciye sunulmasının zorunlu olduğunun altı çizilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu bilgiler menülerde, duvar tahtalarında, broşürlerde, dijital ekranlarda veya karekod (QR) aracılığıyla sunulabilecek. Bilgiler karekod ile veriliyorsa işletmelerin görünür bir yere 'Bu bilgilere karekod ile ulaşabilirsiniz. Karekod kullanamayan tüketiciler talep ederse bilgi kendilerine ayrıca sunulur.' yazısını asması zorunludur. Tüketicinin bilinçli seçim yapmasını sağlamak, alerjenlerden korumak, dini, sağlık veya kişisel tercihlere uygun seçimleri kolaylaştırmak amaçlanıyor."