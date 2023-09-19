Reuters: Rusya'nın ilhak ettiği bölgelerden Türkiye'ye kömür gönderildi

Rusya'nın gümrük verilerine göre Ukrayna'da ilhak edilen bölgelerden çıkarılan en az 14.3 milyon dolar değerinde kömür bu yıl Türkiye'ye ihraç edildi.

Reuters tarafından incelenen verilere göre şubat - temmuz aylarında Ukrayna'nın doğusunda ilhak edilen Donetsk ve Luhansk bölgelerinden çıkarılan 160 bin 400 ton kömür Türkiye'ye sevk edildi.

Gümrük verilerinde yer alan üç üretici, iki bölgeden çıkan kömürü Türkiye'ye gönderdiklerini doğruladı.

En çok kömür alan ülke

Dış ticaret verileri yayımlayan özel kuruluşun Reuters tarafından incelenen verilere göre ilgili dönemde en az 10 üreticiden Türkiye'ye kömür gönderildi.

Bu verilere göre Türkiye, Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna bölgelerinin en çok kömür tedarik eden ülke olurken, bu bölgeden ülke dışına gönderilen kömürün yüzde 95'i Türkiye'ye gönderildi.

İhracatçılar Rus

Ticaret Bakanlığı ve Gümrük Genel Müdürlüğü, kömür tedariğine dair sorulara yanıt vermedi.

Kömürün satışını yapan şirketler, Interfax haber ajansının veri tabanına göre Rusya'da veya Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna bölgelerinde kurulmuş şirketlerdi.

İthal edenler arasında Türkiye kayıtlı şirket yok

Kömürün satın alımı ise Hong Kong, Birleşik Arap Emirlikleri, Belize ve Britanya Virjin Adaları'nda kurulan şirketler tarafından yapıldı. Satın alanlar arasında Türkiye'de kurulu şirketlerin bulunmadığı görüldü.

Reuters satın alan şirketlerin irtibat bilgilerini ve hangi kişi veya kuruluşlara ait olduğunu tespit edemedi.

Kısıtlama getirilmemişti

Türkiye; ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin aksine Rusya ve Ukrayna'da Rusya tarafından işgal edilen bölgelerle ticarete kısıtlama getirmemişti. ABD ise Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal etmemeleri için şirketlere uyarılar yolluyor.

Moskova'nın Ukrayna işgalini başlattığı Şubat 2022'den bu yana, NATO üyesi olan ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı koymasına destek sağlayan Türkiye, birçok kez Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne tanıdığını ifade etmişti.

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Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin aksine Rusya ve Ukrayna'da Rusya tarafından işgal edilen bölgeler ile ticarete kısıtlama getirmemişti. ABD, ise Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal etmemeleri için şirketlere uyarılar yolluyor.

Moskova'nın Ukrayna işgalini başlattığı Şubat 2022'den bu yana, NATO üyesi olan ve Ukrayna'nın Rusya'ya karşı koymasına destek sağlayan Türkiye, birçok kez Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne tanıdığını ifade etmişti.

Ankara Rusya'nın Temmuz'da çekildiği, Ukrayna'nın Karadeniz limanları üzerinden tahıl ihraç etmesine olanak sağlayan tahıl anlaşmasına aracılık etmişti.