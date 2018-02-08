Rezervasyon artışı yatırım iştahını kabarttı

08 Şubat 2018

Faaliyetlerini 45 ülkede sürdüren Corendon Turizm Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, 2018 sezonu Türkiye rezervasyonlarında yüzde 100'ün üzerinde artış kaydettiklerini belirterek; rezervasyonlardaki sert yükselişle beraber Türkiye'deki yatırımlarını da artıracaklarını söyledi.

Karaer, grup bünyesindeki Corendon Airlines filosuna bu yıl 3 yeni uçak dahil edeceklerini; ayrıca İstanbul ve Kapadokya'da otel yatırımı planladıklarını belirtti.

Türk sermayeli Corendon Turizm Grubu çatısı altında Hollanda ve Belçika'nın en büyük tur operatörlerinden Corendon Travel'ın yanı sıra 3 havayolu, bir incoming şirketi ve dört ülkede toplam 9 otel bulunuyor. Türkiye'de dört oteli bulunan grup, havayolu şirketi aracılığı ise bu yıl Türkiye'ye 1 milyon kişi taşımayı öngörüyor.

Türkiye'ye rezervasyonlar yüzde 148 arttı

Grubun yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Karaer, "Türkiye'nin zorlu iki yıldan sonra turizmde bir atak yapması gerekiyordu. Bu sene gelen sinyaller, tur operatörü olarak Hollanda ve Belçika'dan aldığımız rezervasyon artışları, Almanya pazarında çalıştığımız 20 farklı tur operatöründen aldığımız talepler, hatta Avusturya'dan gelen uçak talepleri bu sene Türkiye turizminin toparlanacağını gösteriyor" dedi ve ekledi:

"Kendi tur operatörümüzün 2018 için aldığı Türkiye rezervasyonlarına baktığımızda tüm destinasyonlara aldığımız toplam rezervasyon artışının yüzde 100'ün üzerinde gerçekleştiğini görüyoruz... Hollanda ve Belçika geçen yıla göre çok iyi durumda. Bugün itibarıyla bu ülkelerden Türkiye'ye yapılan yaz rezervasyonlarında yüzde 148 artış görülmekte"

Yeniden Hollanda'nın bir numarası

Türkiye'nin iki seneden sonra tekrar Hollanda ve Belçika’nın "bir numarası" olduğunu vurgulayan Karaer, bu ilgiyi erken rezervasyon fiyatlarının çok avantajlı olmasına bağladı.

Turizmin içine düştüğü sıkıntılı dönemde fiyatların yüzde 40-50 oranında düştüğünü belirten Karaer, fiyatlarda rezervasyonlar kadar hızlı bir yükselişin mümkün olmadığını ve bu yıl ancak yüzde 10-15'lik fiyat artışı olabileceğini belirtti.

Türkiye için 1 milyon koltuk ayrıldı

Rezervasyonlardaki artışla birlikte Türkiye yatırımlarını artıracaklarını vurgulayan Karaer, "2017 zor bir yıl oldu. İlk altı ay tam bir belirsizlik içinde geçti. Ancak temmuz ayına gelindiğinde turizmde ciddi yükseliş oldu" dedi ve ekledi:

"2018 için tüm önlemlerimizi aldık. İlave üç tane uçak daha getiriyoruz, kapasitemizi artırıyoruz. Türkiye, Hollanda ve Malta bayraklı üç havayolumuz ile dünya üzerinde toplam 3 milyon yolcu taşımayı planlıyoruz. 2018'de Türkiye için planladığımız koltuk sayısı ise 1 milyon"

2018'de Türkiye koltuk kapasitesinde yüzde 50 artış öngördüklerini belirten Karaer, bu yıl için Hollanda ve Belçika'dan 350 bin, Almanya'dan 400 bin, İskandinavya'dan 150 bin, diğer Avrupa ülkeleri ile Rusya, İsrail ve İran için de 1 milyon koltuk planladıklarını söyledi.

Bu yıl filoya katılacak 3 uçaktan birinin Boeing'in henüz Türkiye'de bulunmayan yeni modeli 737 MAX8 olduğunu ifade eden Karaer, söz konusu uçakları finansal kiralama yoluyla alacaklarını söyledi. Karaer, uçak başı yatırım maliyetinin ise 5-10 milyon dolar arasında olacağını kaydetti.

Corendon Turizm Grubu çatısı altındaki Corendon Airlines Grup bünyesinde mevcut durumda 14 uçak bulunurken; bu sayı 2018'de 17'ye çıkacak.

Corendon Airlines yüzde 30 büyüme hedefliyor

Türkiye'deki Corendon Airlines ve Hollanda'daki Corendon Dutch Airways'in ardından geçen yıl Malta bayraklı Corendon Airlines Europe'u kurduklarını belirten Karaer, "2017 yılında üçüncü bir havayolu kurduk. Bu uçaklarımızla ağırlıkla Mısır'dan, Yunanistan'dan, İsrail'den Avrupa'nın çeşitli ülkelerine seferler düzenleyeceğiz. Bu da Corendon Grubu'nun global bir oyuncu olma yolunda atmış olduğu bir adım. Bir taraftan Türkiye'de büyürken, global turizm arenasında da söz sahibi olma gayreti içindeyiz" diye konuştu.

Karaer, Corendon Airlines'ın 2017'yi 300 milyon euro konsolide ciro ile kapattığını, 2018'de yüzde 30 büyüme hedeflediklerini belirtti.

Toplantıda verilen bilgiye göre, Corendon Turizm Grubu'nun 2017 konsolide cirosu ise 1 milyar euro olurken; 2018'de yüzde 15 artış hedefleniyor.

İstanbul ve Kapadokya'ya yeni otel

Türkiye'de ayrıca otel yatırım planları da bulunduğunu belirten Karaer, "2016'da başlayan kriz öncesinde de bir arayış içindeydik. Türkiye'de yatırım yapmak için devamlı arayış içindeyiz. Kapadokya'da, İstanbul'da, Türkiye'nin farklı bölgelerinde otel yatırımlarına girmek istiyoruz" dedi ve ekledi:

"Geçirdiğimiz son iki yıldan sonra sadece biz yatırımcılar değil, finans kuruluşları da turizme yatırım yapmaktan biraz imtina eder oldular. Bankalarla çalışmakta zorlanıyoruz. Bankalar şu anda biraz temkinli. Çünkü turist akışı, otellerin düşen fiyatları, düşen cirolar, kazançların düşmesi, alınan kredilerin ödenemez olmaları sanıyorum onları biraz çekimser hale getirdi. Öyle bir durum oluşunca da biz de Türkiye'ye yapılacak yatırımları biraz beklemeye almak zorunda kaldık"

Kaynak: Reuters