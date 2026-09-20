Riyad'daki saldırı sonrası Körfez borsalarında satış

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Orta Doğu'da genişleyen çatışmalar Körfez piyasalarında yeniden satış baskısı yarattı. Yemen'deki Husilerin Riyad'daki "hassas hedeflere" füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlediklerini açıklamasının ardından Suudi Arabistan borsası pazar günü düşüşle açıldı.

Suudi Arabistan'ın gösterge endeksi yüzde 0,5 gerilerken, petrol devi Saudi Aramco hisseleri yüzde 0,6, ülkenin varlık büyüklüğü bakımından en büyük bankası Saudi National Bank ise yüzde 0,5 değer kaybetti.

Riyad'da duman ve alevler görüldü

Husiler, Riyad'daki hedeflere füze ve İHA'larla saldırdıklarını öne sürdü. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise Riyad'a fırlatılan bir balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Saldırının ardından Riyad'ın ana havalimanı yakınlarında yoğun siyah duman ve alevler görüldü. Suudi yetkililer de başkent çevresindeki potansiyel tehlikeye karşı uyarılar yayımladı. Husiler ayrıca Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu'da Saudi Aramco tesislerini hedef aldıklarını iddia etti.

Satışlar Katar'a da yayıldı

Bölgedeki gerilimin etkisi Suudi Arabistan ile sınırlı kalmadı. Katar'ın gösterge endeksi yüzde 0,9 düşerken, petrokimya üreticisi Industries Qatar hisseleri yüzde 3,7 gerileyerek piyasadaki kayıplarda öne çıktı.

Son saldırılar, dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın çatışmaların daha fazla içine çekilebileceğine yönelik endişeleri artırırken, yatırımcıların bölgedeki jeopolitik gelişmelere karşı hassasiyetini de yeniden yükseltti.