Rus şirketten Akkuyu açıklaması: EÜAŞ'la görüşüyoruz

07 Şubat 2018

Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak Akkuyu projesine liderlik eden Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom, projeye Türk ortak olarak, kamuya ait Elektrik Üretim AŞ'yi (EÜAŞ) dahil etmek için görüşmeler yürüttüğünü açıkladı.

Reuters'ın sorularını e-posta ile yanıtlayan Rosatom, Kolin ve Kalyon'un ortaklığı ayrıntılarıyla değerlendirdikten sonra projeden çekilmeye karar verdiklerini belirterek, daha önce yayımlanan haberleri resmi olarak teyit etti.

Cengiz Holding'in projede yüklenici olarak kaldığını belirten Rosatom, holding ile başka "ortaklık seçeneklerinin" görüşüldüğünü belirtti. Rosatom'un projeye bu yıl içinde yeni yatırımcı ve ortaklar alacağı tahmin ediliyor.

Rosatom, santrali inşa edip işletecek olan Akkuyu Nükleer AŞ'nin yüzde 49'unu Cengiz Holding, Kolin İnşaat ve Kalyon İnşaat'tan oluşan konsorsiyuma satacağını geçen yıl açıklamıştı. Ancak ortaklığı resmi hale getirecek hissedarlar anlaşması imzalanamamıştı.

"Tek bir Türk yatırımcı olabilir"



Rus şirketin cevabında, "Rosatom'un projeye dahil olma olasılığını görüştüğü şirketlerden biri EÜAŞ... Görüşmeler sonunda Akkuyu nükleer santral projesinin yatırımcıları ve ortakları arasına EÜAŞ'ın katılmasından memnuniyet duyarız" denildi. Şirket ayrıca, "Yüzde 49 payın tümü için tek bir yatırımcı olabilir, ya da birkaç şirket daha küçük paylarla yeni ortak olabilir" açıklaması yaptı.

Reuters'a dün bilgi veren iki Türk enerji sektörü kaynağı da, Türk tarafının yüzde 49 pay sahibi olacağı santralde ortaklık görüşmelerinin ilk aşamada olduğunu ve projenin en az bir Türk ortakla devam etmesinin planlandığını ifade etti.

Rosatom, 20 milyar dolara mal olması beklenen 4.800 MW güç üretecek santral projesine yeni ortaklar alınmasının projeyi geciktirme ihtimali hakkındaki soruya, bu yıl içinde genel inşaat izni almayı beklediği, bu sayede santralin inşasına derhal başlanabileceği cevabını verdi.

Şirket ortak değişikliğinin maliyetlere etkisi olup olmayacağı sorusuna doğrudan bir cevap vermedi.

Santralin inşaatın başlamasından yedi yıl sonra devreye alınması bekleniyor.

Türk konsorsiyum Akkuyu'dan çekildi

Kaynak: Reuters