Rüşdü Saracoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Eski Merkez Bankası Başkanı Rüşdü Saracoğlu neden öldü?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) eski başkanlarından Dr. Rüşdü Saracoğlu 77 yaşında hayatını kaybetti. Saracoğlu’nun ölüm nedeninin kalp rahatsızlığı olduğu ifade edildi.

Eski başbakanlardan ve 1942-1950 yılları arası Fenerbahçe Spor Kulübü’nün başkanlığını üstlenen Şükrü Saracoğlu’nun torunu olan Dr. Rüşdü Saracoğlu, 1987-1993 yılları arasından Merkez Bankası Başkanı olarak görev yaptı.

Rüşdü Saracoğlu'nun hayat hikâyesi

Rüşdü Saracoğlu 1948 yılında Ankara’da doğdu. Ankara Atatürk Fen Lisesi ve ardından ODTÜ Ekonomi ve İstatistik Bölümü'nde eğitim aldı.

1980’de Minnesota Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden doktora derecesi aldı. Minnesota ve Boston College'de öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Uluslararası Para Fonu’nda (IMF) ekonomist olarak görev yapan Dr. Rüşdü Saracoğlu, 1996-1999 yıllarını kapsayan TBMM 20. Dönem’de İzmir Milletvekilliği ile Devlet Bakanlığı yaptı.

Devlet görevinin ardından Saracoğlu, Koç Holding Bankacılık ve Sigorta Grubu Başkanı olarak görev yaptı.

Koç Holding'den sonra Allianz Sigorta A.Ş. ve Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Dr. Rüşdü Saracoğlu, 2013 yılında iş hayatını bıraktı.

Dr. Rüşdü Saracoğlu sosyal medyada da aktifti. Son olarak 18 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençli ve Spor Bayramı’nda iktisatçı Mahfi Eğilmez’in kutlama mesajını yeniden paylaşmıştı.