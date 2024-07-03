Rusya-Çin arasında ekonomik işbirliği: Günlük yuan takas hacmi rekor seviyeye çıktı

Geçen yıl ikili ticaret ilişkilerini yüzde 26 artırarak 240 milyar dolar çıtasını aşan Rusya ve Çin arasında, "ekonomik ve siyasi dostluklarını pekiştirmek" adına yeni bir gelişme yaşandı.

Rusya Merkez Bankası verilerinden derlenen bilgiye göre, bankanın dünkü yuan takas hacmi 17,9 milyar ruble seviyesinde gerçekleşti.

Bugünkü yuan takas hacmi ise 19,5 milyar rubleye çıkarken, böylelikle bankanın Ocak 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği günlük yuan takaslarında rekor seviyeye ulaşıldı.

Moskova Borsası, ABD'nin yaptırımları nedeniyle 13 Haziran'dan itibaren dolar ve Euro cinsinden yapılan işlemleri sonlandırmıştı.

Rusya Merkez Bankası da söz konusu yaptırımların ardından günlük yuan takas limitini iki kat artırmıştı.