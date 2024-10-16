Rusya Merkez Bankası faiz artırımına mı gidiyor?

VTB Başkanı Andrey Kostin, Rusya Merkez Bankası'nın sıkı mali politika sürecini devam ettireceği öngörüsünde bulundu. Rusya Merkez Bankası, politika faizini son olarak 13 Eylül'de 100 baz puan artışla yüzde 19'a yükseltmişti.

Rus devlet kanalı Rossiya-24'e yaptığı açıklamada Rusya Merkez Bankası'nın bu yıl ilave faiz artışına da gidebileceğine işaret eden Kostin, "Faiz oranının bu yıl artacağını düşünüyorum, yüzde 21'e kadar çıkabilir ve bunun yıl sonuna kadar devam etmesini bekliyorum. Ancak gelecek yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonla birlikte faiz oranında indirim sürecinin başlamasını bekliyoruz" dedi.

Bankadan karara ilişkin yapılan açıklamada, ülke ekonomisindeki 'mevcut enflasyon baskısının yüksek seviyede devam ettiği' kaydedilmişti.