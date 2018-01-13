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Rusya, Türkiye'yi listeden çıkardı

Rusya İçişleri, Türkiye’yi tatil yapılabilecek ülkeler listesinden çıkardı.

Rusya, Türkiye'yi listeden çıkardı
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Rusya İçişleri Bakanlığı, çalışanlarının tatil yapabilecekleri ülkeler listesine Türkiye ve Mısır dahil edilmedi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR sayfasından yapılan açıklamada, listeye Azerbaycan, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus, Turkmenistan, Özbekistan, Güney Osetya, Abhazya, Küba, Vietnam, Filistin ve Çin’in dahil edildiği duyurdu.

Açıklamada ayrıca Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Güney Osetya turlarının az gelişmiş durumda bulunduğu, Turkmenistan için vize gerektiği kaydedildi.,

Bilindiği üzere 2015-2016 yıllarında bu listede Suriye, Tunus, Tayland, Myanmar ve Nikaragua’nın yanı sıra Mısır ve Türkiye bulunuyordu.

Kaynak: DHA

Rusya turist

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