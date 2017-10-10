Rusya'dan ithal 7 ürün için 'onay şartı'

10 Ekim 2017

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ekonomi Bakanlığı'nın 9 Ekim itibariyle Rusya'dan ithal edilen yedi tarım ürünü için konsolosluk ya da ticari ateşe onay şartı aramaya başladığını açıkladı.

Rusya'dan ithal edilecek ürünlere getirilen onay şartı, adi buğday, ham ayçiçek yağı, mısır, kuru bezelye, çeltik, ayçiçeği küspesi ve makarnalık buğdayı kapsıyor. Uygulama dün itibariyle başlarken, bu tarihten önce yüklenmiş veya sevk işlemleri başlatılmış ürünlerde onay şartı aranmayacak.

Karar, Rusya'nın Türkiye'den önümüzdeki dönemde yapacağı domates ithalatı için sadece 9 firmaya yetki vermesi sonrası alındı. Bakan Tüfenkci, "Burada bir kısıtlama yok ama Rusya'nın aldığı karara karşı mütekabiliyet esasıyla karar alındı" dedi.

Kaynak: Reuters