Rusya’dan tahıl ihracatında tarihi zirve: 72 milyon ton ile rekor kırıldı

Rusya, 2024 yılında tahıl ihracatında rekor seviyeye ulaşarak 72 milyon tonluk bir ihracat hacmi yakaladı. Rusya Tarımsal İhracatı Geliştirme Merkezi Agroexport, 2023'te 68,6 milyon ton olan tahıl ihracatının bir yıl içinde önemli bir artış gösterdiğini duyurdu.

2030 yılı için 75 milyon ton tahıl ihracatı hedefleniyor

Rusya'nın tahıl ihracatındaki yükselişin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi bekleniyor. Tarımsal lojistik şirketi Rusagrotrans, 2030 yılına kadar Rusya’nın tahıl ihracatının 75 milyon tonu aşarak toplam 17 milyar dolar değerine ulaşabileceğini öngörüyor.

Şirketin tahminlerine göre buğday, tahıl ihracatındaki en büyük payı alarak toplam değerin yüzde 80’ini oluşturacak. Mısır, yüzde 10’luk pay ile ikinci sırada yer alacak. Arpa ise yüzde 9’luk pay ile üçüncü sırada olacak.

Tahıl ihracatındaki artışın nedenleri

Uzmanlar, Rusya’nın tahıl üretimindeki verimlilik artışı, küresel gıda talebindeki yükseliş ve rekabetçi fiyat politikalarının ihracat artışında önemli rol oynadığını belirtiyor. Ayrıca, Çin ve Orta Doğu pazarlarındaki güçlü talebin, Rusya’nın tahıl ticaretini desteklediği ifade ediliyor.

Rusya'nın tahıl ihracatındaki bu büyüme, ülkeyi küresel tahıl ticaretinde daha da güçlü bir konuma taşıyabilir.