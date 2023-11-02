Rusya’ya narenciye ihracatında rekabet kızışıyor

Özlem SARSIN

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, narenciye ihracatının ana pazarı olan Rusya’da rekabetin gitgide arttığını söyledi. Narenciye sezonuna gelindiğini, limon, portakal, elma, greyfurt, kivi, muz gibi sezon meyvelerinin ihracatının başladığını belirten Uçak, Çin ve Azerbaycan’ın yaş sebze-meyve ve narenciye ihracatında ciddi rakip haline geldiklerini vurguladı.

Uçak, “Gün geçtikçe narenciye ihracatında rakiplerimiz artıyor. Çin bile Rusya pazarına ciddi anlamda narenciye ihraç ediyor. Bizim ana pazarımız Rusya. İhracatımızın yüzde 60’ı Rusya’ya yapılıyor. Mısır, Fas, İran rakiplerimiz arasında. Ve şu an Azerbaycan da ciddi anlamda tarım yapmaya başladı. O da rakiplerimizin arasında yer alacak.

Pazar payımız daralabilir, pazarımızı korumamız için rekabet gücümüzü artırmalıyız, ürünün kalitesi artırılmalı. Ticaret Bakanlığımızın ihracatçıya ciddi destekleri var ve bu destekleri çok iyi değerlendirmeliyiz. Üreticilerimizin kaliteyi artırması gerek. Ürünlerimizin ihracat öncesi burada analizleri kontrolleri yapılıyor. Üretici ile beraber çalışıyoruz. Kalite çok önemli” diye konuştu.

“Rekolte oldukça yüksek”

Narenciyede bu sene rekoltenin yüksek olduğunu kaydeden Uçak, ürünlerde kalite düşüşü olduğuna ve büyüyemediğine dikkat çekti. İklimsel etkenlerin ürünleri olumsuz etkilediğini söyleyen Uçak, “Hava şartları ürünün gelişimini engelledi, yağmur olmayınca ürünlerimiz küçük kaldı. Bu da üreticinin değerinin altında satış yapmasına neden oldu. İşçi bulamadık, ürünler dalında kaldı.

Özellikle Mersin, Adana bölgemizde tarım işçisi sıkıntısı yaşanıyor. İnsanlar topraktan kopuyor. 2023 yılı ihracatımızı geçen senenin yüzde 10 üzerinde kapatırız ancak yaşanan olumsuzluklar istediğimiz seviyeye çıkmamıza engel olacaktır” dedi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nden Ocak-Eylül 2022 döneminde 40 bin ton narenciye ihracatı karşılığında yaklaşık 19 milyon dolar gelir elde edildiğini belirten Uçak, “2023 yılının aynı döneminde ise yaklaşık 29 bin ton ihracata karşılık 20 milyon dolar gelir elde edildi. Türkiye genelinde ise geçtiğimiz yıl 1 milyon ton ürün ihracatından 419 milyon dolar, 2023 yılında ise 895 bin ton ihracat karşılığında 513 milyon dolar gelir elde edildi. 2022-2023 dönemi rekolte tespitlerimizde ise mandalina, portakal, limonda önemli artış öngördük" dedi.