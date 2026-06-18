Sabancı Holding, Akçansa'dan çıktı! 427,9 milyon dolarlık satış tamamlandı

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Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Heidelberg Materials AG'nin ön alım hakkını kullanmasının ardından yürütülen hisse devri işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

Açıklamaya göre Sabancı Holding'in aktifinde bulunan 76 milyon 35 bin 136,43 TL nominal değerli Akçansa hisselerinin tamamı Heidelberg Materials AG'ye satıldı.

Şirket değeri 1,1 milyar dolar üzerinden hesaplandı

Satış işlemi, Akçansa'nın toplam 1,1 milyar dolarlık şirket değeri baz alınarak gerçekleştirildi. Hesaplamada 1 TL nominal değerli hisse için 5,62743 dolar fiyat belirlendi.

Gerçekleştirilen işlem sonucunda Sabancı Holding toplam 427,9 milyon dolar satış geliri elde etti. Şirket, satış bedelinin tamamının peşin olarak tahsil edildiğini açıkladı.

18 Haziran 2026 itibarıyla tamamlanan işlemle birlikte Sabancı Holding'in Akçansa'daki yüzde 39,72 oranındaki ortaklığı sona ermiş oldu.