SabancıDx ve Microsoft 'dan bulutta güç birliği

SabancıDx, Microsoft ile bulut teknolojileri alanında stratejik iş birliği anlaşmasına imza attığını duyurdu. Yapay zeka destekli hibrit bulut alanında şirketlere yerelde hizmet verecek bulut altyapısı sunmaya hazırlanan SabancıDx, Türkiye’de Microsoft ile birlikte Çözüm Merkezi de açacak.

Bu iş birliği sayesinde iki şirketin müşterileri, Microsoft’un Azure bulut çözümlerinin sağladığı avantajları hem global ölçekte hem de yerel pazarda deneyimleyebilecek. SabancıDx ve Microsoft iş birliği sayesinde gerçekleştirilen yatırımla, Türkiye’de şirketlerin yurt dışındaki veri merkezlerinden sunulan Microsoft Azure genel bulut çözümlerini, yurt içinde SabancıDx’in sağlayacağı Microsoft Azure Stack HCI altyapısı üzerinde hibrit bulut olarak kullanabilmelerine olanak sağlanacak.

Yurt dışında genişleme fırsatı

Taraflar arasında imzalanan anlaşma SabancıDx için Güneydoğu Avrupa'da, Orta ve Doğu Avrupa’nın tamamı ile Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde olası coğrafi genişleme fırsatlarını da kapsıyor.

Çözüm Merkezi ile bir ilke imza atılacak

İş birliği kapsamında Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirilecek olan yapay zeka destekli hibrit bulut çözümlerine odaklanan Çözüm Merkezi’nde ise şirketlerin IT birimleri ihtiyaç duydukları çözümleri SabancıDx ve Microsoft ekipleri ile çalışıp, deneyimleyerek hayata geçirecek. Sabancı Holding Dijital Grup Başkanı Max Speur, “SabancıDx ile Microsoft’un bulut teknolojileri alanında gerçekleştirdiği stratejik ortaklığın, dijital iş alanındaki entegre değer önerimizle büyük fırsatlar yaratacağına eminiz” dedi.

“Sektör, 5 yılda 1, 2 trilyon doları aşacak”

SabancıDx Genel Müdürü Tevfik Kor ise “Son 5 yılda toplam bulut pazarı 200 milyar dolar seviyesinden, 600 milyar dolar seviyelerine kadar ulaştı. Pazarın gelecek 5 yıl içinde ise 1,2 trilyon dolarlık bir büyüklüğü aşması bekleniyor” diye konuştu. Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin de bulut teknolojileri ile yapay zeka teknolojilerinin el ele ilerlediğine dikkat çekerek, “Türkiye’nin bulut teknolojilerini kaldıraç olarak kullanması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz” ifadelerini kullandı.