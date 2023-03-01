Sabancı'nın 4. çeyrek kârı beklentileri aştı

Son çeyrek kârı ile birlikte holdingin 2022 net dönem kârı 43,8 milyar TL’ye yükseldi. Holdingin 2021 yılının tamamında ise net karı 12,0 milyar TL seviyesindeydi.

Sabancı Holding’in toplam varlıkları 2022 sonunda, 2021 yıl sonuna göre yüzde 52 artışla, 1 trilyon 246 milyar TL, toplam konsolide ana ortaklığa ait özkaynakları ise yüzde 96 artışla 100,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Holdingin konsolide gelirlerinde artış görüldü

Sabancı Holding'te konsolide gelir büyümesi, tüm iş kollarında enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleşen büyüme oranları ile, dördüncü çeyrekte yıllık yüzde 152'ye ulaştı.

Holding, 2022 yılında yıllık yüzde 168'lik bir büyümeye karşılık gelen 400 milyar TL’nin üzerinde konsolide gelir elde etti.

Konsolide FAVÖK, özellikle holding bünyesindeki bankacılık iş kolunun önemli katkısıyla dördüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 3 katından daha fazla arttı. 2022 yılının tamamında ise konsolide FAVÖK yıllık bazda yüzde 242 artarak 112 milyar TL'ye ulaştı.

Temettü ödemesi 5 Nisan tarihinde

Banka dışı operasyonel nakit akışı 2022’de iki katından daha fazla artarak 28,7 milyar TL'ye yükseldi. Borçlulukta azalma devam ederken banka dışı net borç/FAVÖK oranı 2022 sonu itibari ile 0,4x olarak gerçekleşti. Bu oran, 2021 yılsonunda 1,2x idi.

Konsolide özkaynak karlılığındaki güçlü performans, bankanın özkaynak karlılığının 2022’de keskin bir şekilde yüzde 54,7'e yükselmesi ve banka dışı özkaynak karlılığında devam eden iyileşme ile sürdürüldü.

Sabancı Holding ayrıca bugün yaptığı açıklama ile 2022 yılı karından pay başına brüt 1,75 TL, net 1,575 TL nakit temettü ödenmesine karar verdi. Temettü ödemesi 5 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.