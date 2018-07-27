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Safkan Arap koşu tayları ihaleyle satılacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce, 54 baş safkan Arap koşu tayı açık artırmaya çıkarılıyor.

Safkan Arap koşu tayları ihaleyle satılacak
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Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünde yetiştirilen 54 baş safkan Arap koşu tayı açık artırma usulüyle satılacak.

Geçici teminat tutarının tay başına 5 bin lira olarak belirlendiği ihale, 8 Ağustos'ta işletmenin atçılık tesislerinde yapılacak.

İhale şartnamesine Genel Müdürlük ve Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

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